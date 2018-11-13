Зелёный кофе поможет похудеть и снизит уровень холестерина

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Не обжаренный кофе содержит высокие концентрации антиоксидантов.Зеленый кофе, помимо свойств для похудения, также полезен для снижения уровня холестерина и способствует концентрации внимания.Зеленый кофе уже давно пользуется некоторым успехом, благодаря, в частности, его свойствам для похудения. Этот «особый» тип кофе - это не что иное, как напиток, который мы потребляем утром, чтобы проснуться. Существенная разница между зеленым и чёрным кофе заключается в том, что последний подвергается процессу поджаривания, тем самым изменяя цвет, аромат и вкус. Жареный кофе также теряет некоторые свойства, характерные для зеленых бобов: в частности, ему не хватает природных антиоксидантов и полифенолов, включая хлорогеновую кислоту и некоторые минералы.Полезные свойства зелёного кофе непосредственно связаны с этими веществами, присутствующими в нём в больших количествах. Такой кофе снижает уровень сахара, замедляет процессы старения, оказывает противовоспалительное и тонизирующее действие на организм. А как насчет кофеина? Он, безусловно, присутствует, но действует по-другому, поскольку он связан с хлорогеновой кислотой. Эта связь приводит к тому, что кофеин медленно всасывается организмом, поэтому он остается в крови в течение нескольких часов и действует постепенно, в течение более длительного времени.Полезные свойстваСвойства зеленого кофе сохраняются неизменными в силу того, что зерна не обжариваются и не проходят никакой обработки (кроме сушки на солнце). Это позволяет нам в полной мере воспользоваться его полезными свойствами.Контроль уровня глюкозыМногочисленные исследования подтвердили, что потребление этого кофе позволяет снизить уровень глюкозы в крови, снижая резистентность к инсулину. Это связано с хлорогеновой кислотой, которая контрастирует с гликогенолизом (превращение гликогена в глюкозу) и в то же время предотвращает поглощение сахаров в кишечнике.Защищает сердечную системуПомимо нормализации уровня глюкозы, кофе также может снизить уровень холестерина и триглицеридов в крови, следовательно, положительно влияет на метаболизм липидов. Поэтому одним из преимуществ зеленого кофе является предотвращение накопления холестерина в артериях, тем самым предотвращая самые распространенные заболевания, влияющие на сердечно-сосудистую систему.Антивозрастное действиеНе обжаренный кофе содержит высокие концентрации антиоксидантов, которые препятствуют старению всех клеток нашего организма, сохраняя его функциональность и противодействуя образованию свободных радикалов, вызывающих заболевания и опухоли.Улучшение концентрацииТак как он содержит кофеин, этот тип кофе может стимулировать функции мозга, позволяющие лучше и дольше концентрироваться, поэтому его рекомендуется употреблять всем, кто должен поддерживать постоянный уровень внимания.Повышение физической работоспособностиКофеин, как известно, естественно «пробуждает» организм, что приводит к уменьшению чувства усталости; кроме того, он стимулирует метаболизм к производству энергии, готовой к использованию.Другие свойства зеленого кофе включают в себя улучшение настроения, так как кофеин способствует увеличению выработки допамина (гормона, связанного с хорошим настроением) и повышения иммунного ответа, благодаря наличию витаминов группы B, антиоксидантов и кислот Омега 3 и 6.