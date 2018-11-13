Австралийским хирургам удалось разделить сиамских близнецов

Разделение сиамских близнецов прошло успешно.Австралийские хирурги из детской больницы Мельбурна смогли успешно разделить сиамских близнецов, - полуторогодовалых девочек, сросшихся в области печени. Сложнейшая операция длилась шесть часов, ее подробностями поделилось издание The Guardian.15-месячные сиамские близнецы – сестры Нима и Дава родились в Бутане. Они появились на свет сросшимися в районе живота и нижней части грудной клетки. У сиамских близнецов оказалась одна печень на двоих. В Бутане разделить девочек никто не решился, и родным детей, а также помогающим им благотворительным организациям пришлось искать квалифицированную помощь за границей. На их призывы о помощи откликнулись власти австралийского штата Виктория.Когда в Мельбурн прибыли мать с сиамскими близнецами и наблюдавший их бутанский педиатр, медосмотр показал, что у девочек недостаточно веса для того, чтобы врачи могли быть уверенными в том, что они смогут хорошо перенести операцию и потерю крови. Малышек подержали на специальной питательной диете в течение месяца. После этого их прооперировали.По словам австралийских врачей, разделение сиамских близнецов прошло успешно – у медиков есть основания считать, что девочки выживут, окрепнут и смогут благополучно жить дальше. В тон же время они отмечают, что последствия операции, тем более такой сложной, иногда могут быть непредсказуемыми. Поэтому за разделенными близнецами установлено тщательное наблюдение. Ранее разделение сиамских близнецов с общей печенью считалось процедурой, после которой в живых может остаться только один ребенок.Сиамские близнецы рождаются с вероятностью один на 75-100 тысяч новорожденных, и представляют собой каждый двухсотый случай рождения близнецов. Наука считает, что сиамские близнецы являются результатом неудавшегося деления яйцеклетки. Чаще всего сиамскими близнецами бывают девочки.