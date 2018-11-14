Врачи подсказали, какой фрукт особенно полезен "сердечникам"

Назван один из самых полезных фруктов для сердца.В период разгула инфекций и простуд в рацион питания следует как можно чаще включать сезонные сорта винограда, рекомендуют врачи.Оказывается, виноград в это время года приносит особенную пользу здоровью: его употребление укрепляет сердце и усиливает иммунитет.По словам врача Виктории Савицкой, виноград является источником сахара, который легко усваивается и питает мышцы, в том числе сердечную. Также глюкоза, содержащаяся в винограде, помогает тканям легче усваивать кислород, что служит дополнительной поддержкой для миокарда, для которого наступление холодов может оказаться очень серьезной нагрузкой.Помимо того, виноград отличается большим количеством железа, крайне важного элемента для слаженной работы внутренних органов и кроветворения. Врач добавила, что виноград активизирует процессы очищения организма от ненужных и вредных для него веществ, благотворно влияет на работу почек – это позитивно сказывается на общем состоянии здоровья и иммунитета.Еще одно оздоровительное свойство винограда, важное в сезон простуд, заключается в том, что его сок действует как тонизирующее средство и может быть полезен при упадке сил, чрезмерных нервных нагрузках и хронической усталости.В винограде содержится много крайне полезных для поддержания здоровья осенью веществ - витаминов А, С, В6 и фолатов (производных фолиевой кислоты), а также важных минералов - калия, кальция, железа, фосфора, магния и селена. При простуде первым воспаляется горло - слизистую оболочку горла хорошо успокаивает сок сладких сортов винограда. К тому же в нем много селена, который повышает местный иммунитет.«Сладкие сорта винограда лучше есть в первой половине дня, ведь его ягоды довольно калорийные», - поделилась рекомендацией эксперт.