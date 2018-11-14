Медики назвали эффективное средство для укрепления костей

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Топ-5 причин добавить рыбий жир в свой рацион.Сейчас существует множество пищевых биодобавок, которые помогают улучшить состояние кожи, ногтей и волос, а также усилить иммунитет и ускорить метаболизм. Например, одна из полезных добавок, спирулина, сейчас используется чуть ли не во всех здоровых рецептах.Но есть одна добавка, эффективность которой доказана не только исследованиями, но и веками применения. Мы говорим о рыбьем жире.Так чем полезен рыбий жир и зачем его принимать?Рыбий жир - жир из печени трески или другой морской рыбы, доступный в жидкой и капсулированной форме. Сырье из печени рыб, богато витамином А, витамином D и Омега-3 жирными кислотами. Из-за высокого содержания Омега-3, рыбий жир улучшает качество кожи и волос, а также помогает сохранить здоровье и молодость.Зачем принимать рыбий жирВ 1800-ых, рыбий жир стал популярным средством, которое использовали как диетическую добавку для детей, страдающих от отсутствия солнечного света. Добавка снижала риск развития рахита (болезнь, вызванная дефицитом витамина D). Сегодня некоторые сторонники альтернативной медицины утверждают, что масло печени трески может помочь бороться с широким спектром заболеваний и состояний, в том числе:сахарным диабетомглаукомойболезнями сердцавысоким кровяным давлениемвысоким содержанием холестеринаволчанкойостеоартритомдепрессиейранним птозом (старение кожи)угревой сыпью.Чем полезен рыбий жирЗащищает сердце и организм в целомПо данным многих исследований, рыбий жир эффективен для профилактики сердечных заболеваний. Кроме того, добавка может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина, справиться с астмой и ревматоидным артритом, облегчить менструальную боль, снизить риск инсульта, защитить от остеопороза и замедлить прогрессирование атеросклероза.Одна чайная ложка (5 мл) масла печени трески (такой вид рыбьего жира чаще всего продается в стеклянных бутылочках) содержит:Калории: 40 ккалЖиры: 4,5 гОмега-3 жирные кислоты: 890 мгМононенасыщенные жиры: 2,1 гНасыщенные жиры: 1 гПолиненасыщенные жиры: 1 гВитамин А: 90% от суточной нормыВитамин D: 113% от суточной нормы.Исследования показывают, что капсулы рыбьего жира практически также эффективны, как и масло печени трески, которое продается в бутылочках.Как употребление первого, так и употребление второго средства требует предварительной консультации у врача. Рыбий жир - лекарственный компонент, поэтому важно проконсультироваться со специалистом. Врач может назначить курс и дневную норму, дозировку. Не стоит употреблять рыбий жир бессистемно.Может уменьшить воспалениеВоспаление - это естественный процесс, который помогает организму бороться с инфекциями и лечить травмы. К сожалению, в некоторых случаях воспаление может продолжаться в течение длительных периодов времени. Это состояние известно как хроническое воспаление, оно вредит организму и может увеличить риск повышения кровяного давления, вызвать некоторые сердечные заболевания.Омега-3-жирные кислоты в рыбьем жире могут уменьшить хроническое воспаление путем подавления протеинов, которые ему способствуют. Рыбий жир также содержит витамины А и D, которые являются мощными антиоксидантами. Они могут уменьшить воспаление путем связывания и нейтрализации вредных свободных радикалов.Улучшает состояние костейНевероятно важно поддерживать здоровые кости по мере старения. Ты знаешь, что человек начинает терять костную массу тела уже после 30 лет. Это может привести к частым переломам, особенно у женщин после менопаузы.Исследования показывают, что при сочетании с продуктами, содержащими высокий уровень кальция, рыбий жир помогает уменьшить потерю костной массы у взрослых и укрепить хрупкие кости у детей.Рыбий жир является отличным диетическим источником витамина D и может снизить возрастную потерю костной массы. Витамин D помогает организму абсорбировать кальций, который является необходимым минералом для сильных и здоровых костей. Кроме того, прием рыбьего жира в детстве защищает ребенка от риска развития рахита.Получение достаточного количества витамина D особенно важно осенью и зимой для людей, которые живут далеко от экватора. Для жителей нашей страны это особенно актуально, так как наша кожа не получает достаточного количества солнечного света для синтеза витамина D около шести месяцев в году.Может снять или облегчить симптомы тревоги и депрессииТревога и депрессия - распространенные болезни в наше время, по статистике 615 миллионов человек во всем мире страдают от этих состояний. Многочисленные исследования показывают, что между хроническим воспалением, тревожностью и депрессией есть связь. Ученые уверены, что жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, могут снизить воспаление и уменьшить симптомы тревоги и депрессии. Другие ученые считают, что добавки с Омега-3 так же эффективны, как и плацебо, когда речь заходит о лечении депрессии.Тем не менее, во многих исследованиях показана связь между увеличением уровня витамина D в крови и снижением симптомов депрессии. Как это работает и как рыбий жир уменьшает симптомы депрессии, пока неясно, но некоторые исследования показывают, что витамин D влияет на некоторые рецепторы в головном мозге и стимулирует высвобождение гормонов, улучшающих настроение, таких как серотонин.Улучшает состояние кожиЕсли ты страдаешь от акне или экземы, хочешь найти естественное средство для лечения розацеа или просто ищешь что-то, что улучшит цвет лица, тебе стоит обратить внимание на рыбий жир.Дополняя рацион рыбьим жиром, богатым Омега-3, ты можешь улучшить состояние кожи, ведь это соединение борется с многими проблемами - от прыщей до морщин. Омега-3 играют важную роль в формировании структуры кожи.В отличие от растительных масел, рыбий жир содержит DHA и EPA, незаменимые жирные кислоты, которые организм не может синтезировать самостоятельно. Они "задерживаются" в клеточных мембранах в верхнем слое кожи (эпидермис), образуя вокруг них что-то на подобии щита. Такой защитный барьер помогает остановить потерю влаги, придавая коже здоровый вид.Кроме того, Омега-3 также действует на более глубоких уровнях в дерме (нижнем слое кожи), помогая контролировать воспаления.Один из лучших диетических жиров, которые ты можешь добавить в свой рацион для сохранения молодости - рыбий жир. Высокий уровень Омега-3 буквально запечатывает влагу в коже, что приводит к сохранению тонуса и эластичности кожи. Но это еще не все - многие исследования британских ученых подтверждают, что EPA может блокировать выделение ферментов, вызванных солнечным повреждением. Соединение повышает уровень коллагена и помогает предотвратить появление морщин и провисания кожи.