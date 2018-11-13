Врачи подсказали, кому особенно полезно есть рыбу
Блюда из рыбы помогут улучшить состояние здоровья больных астмой.
К такому выводу пришли специалисты из австралийского Университета Ла Тробе.
В исследовании приняли участие 64 ребёнка из Греции в возрасте от 5 до 12 лет. У всех них была диагностирована астма лёгкой степени. В рамках эксперимента, в течение полугода половина испытуемых не меняла привычный рацион питания.
Вторая группа добровольцев употребляла в пищу жирную рыбу два раза в неделю. В меню входили лосось, форель и сардины, причем каждая порция весила как минимум 150 граммов. Данный рацион был схож со средиземноморской диетой, которая включает в себя большое количество растительных продуктов, рыбы и цельных злаков.
Как оказалось, в конце эксперимента у участников из второй группы было зафиксировано значительное снижение бронхиального воспаления. Ученые это связывают с тем, что жирная рыба богата Омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами.
Эксперты и ранее обращали внимание на то, что потребление продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли может оказывать воздействие на развитие и прогрессирование астмы у детей. Теперь же появилось доказательство того, что здоровое питание влияет и на проявление симптомов астмы.
К примеру, употребление рыбы дважды в неделю может значительно уменьшить воспаление лёгких у детей с астмой.
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