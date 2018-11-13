Врачи подсказали, кому особенно полезно есть рыбу

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Блюда из рыбы помогут улучшить состояние здоровья больных астмой.Блюда из рыбы помогут улучшить состояние здоровья больных астмой.К такому выводу пришли специалисты из австралийского Университета Ла Тробе.В исследовании приняли участие 64 ребёнка из Греции в возрасте от 5 до 12 лет. У всех них была диагностирована астма лёгкой степени. В рамках эксперимента, в течение полугода половина испытуемых не меняла привычный рацион питания.Вторая группа добровольцев употребляла в пищу жирную рыбу два раза в неделю. В меню входили лосось, форель и сардины, причем каждая порция весила как минимум 150 граммов. Данный рацион был схож со средиземноморской диетой, которая включает в себя большое количество растительных продуктов, рыбы и цельных злаков.Как оказалось, в конце эксперимента у участников из второй группы было зафиксировано значительное снижение бронхиального воспаления. Ученые это связывают с тем, что жирная рыба богата Омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами.Эксперты и ранее обращали внимание на то, что потребление продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли может оказывать воздействие на развитие и прогрессирование астмы у детей. Теперь же появилось доказательство того, что здоровое питание влияет и на проявление симптомов астмы.К примеру, употребление рыбы дважды в неделю может значительно уменьшить воспаление лёгких у детей с астмой.