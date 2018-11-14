Медики подсказали, какие продукты помогут очистить сосуды

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Названы эффективные средства для очищения сосудов.Скапливающийся на внутренних стенках сосудов и артерий холестерин провоцирует с возрастом много проблем со здоровьем. В частности, на фоне размножения холестериновых бляшек развивается атеросклероз, ведущий фактор инсультов и сердечных приступов.Эксперты в области питания рекомендуют включить в рацион питания продукты, эффективно очищающие сосуды.В составленный специалистами продуктовый перечень вошли:Чеснок. Полученные учеными Калифорнийского университета данные свидетельствуют: употребление чеснока предотвращает опасный для здоровья процесс кальцинирования (накопления кальция) и отвердения стенок коронарных артерий.Виноград. В его ягодах очень много антиоксидантов, что защищает клетки сосудистой ткани от окисления холестерином, это тормозит процесс скапливания жировых бляшек на стенках артерий.Клюква. Ягоды клюквы содержат вещества, которые активизируют жировой метаболизм, что мешает жировым компонентам копиться в сосудах.Помидоры. Эти овощи отличаются высоким содержанием ликопена - вещества, предотвращающего потерю сосудистой ткани своей эластичности. Ликопен, помимо прочего, является очень мощным антиоксидантом, помогающим предотвратить воспаление, ведущее к возникновению многих сердечно-сосудистых недугов.Гранатовый сок. Если ежедневно выпивать стакан свежего гранатового сока, организм будет получать такое количество антиоксидантов, благодаря которому начнет исправно поддерживать физиологические процессы, способствующие оздоровлению сосудов и их тканей.