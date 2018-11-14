Врачи подсказали, какой напиток способен уберечь от инсульта
Исследователи из Университета Западной Австралии обнаружили, что ежедневное употребление чашки чая или горсти ягод в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые провели анализ пищевого поведения и состояния здоровья 53 тысяч человек. Все они принимали участие в исследовании Danish Diet, Cancer and Health Study, которое длилось в течение 23 лет.
Эксперимент показал, что люди, которые употребляли ежедневно около 500 миллиграммов флавоноидов (содержатся в большом количестве в зеленом чае), гораздо реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые заметили у любителей зеленого чая снижение риска развития ишемической болезни и инсульта.
Флавоноиды обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.
Эти вещества также содержатся в чернике, брокколи, шоколаде и чашке чая.
Вывод ученых: ежедневно употребление 500 миллиграммов флавоноидов защитит сердце от болезней.
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Добавил klava в категорию Неврология
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