Врачи подсказали, какой напиток способен уберечь от инсульта

Сколько нужно пить чая ежедневно, чтобы защитить сердце от болезней.

Исследователи из Университета Западной Австралии обнаружили, что ежедневное употребление чашки чая или горсти ягод в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые провели анализ пищевого поведения и состояния здоровья 53 тысяч человек. Все они принимали участие в исследовании Danish Diet, Cancer and Health Study, которое длилось в течение 23 лет.

Эксперимент показал, что люди, которые употребляли ежедневно около 500 миллиграммов флавоноидов (содержатся в большом количестве в зеленом чае), гораздо реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые заметили у любителей зеленого чая снижение риска развития ишемической болезни и инсульта.

Флавоноиды обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Эти вещества также содержатся в чернике, брокколи, шоколаде и чашке чая.

Вывод ученых: ежедневно употребление 500 миллиграммов флавоноидов защитит сердце от болезней.
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Добавил klava в категорию Неврология

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