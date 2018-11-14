Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья

Ученые предупредили об опасности Facebook и Instagram для здоровья.Психологи из Пенсильванского университета в США пришли к выводу, что продолжительное использование соцсетей может привести к депрессии.Результаты исследований, которые проводились на протяжении трех недель среди 143 студентов.В качестве объектов исследования ученые выбрали Facebook, Instagram и Snapchat. Ученые выяснили, что из-за чрезмерного увлечения соцсетями чувство одиночества у человека резко возрастает.Перед экспериментом его участники ответили на ряд вопросов для определения настроения и самочувствия и замерили среднее время активности в соцсетях. Всех студентов разделили на две группы. В первой добровольцы уделяли соцсетям столько же времени, как и раньше. Члены второй группы тратили на каждую из соцсетей не более 10 минут в день.После завершения эксперимента психологи подготовили специальную анкету для студентов с семью показателями: социальная поддержка, страх выпасть из окружения, одиночество, тревожность, депрессия, самооценка и самопринятие.В итоге были сделаны выводы, что обилие соцсетей в жизни человека приводит его к одиночеству и депрессии.