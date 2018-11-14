Врачи объяснили, как походка помогает диагностировать болезни

Оказалось, что ходьба может многое показать.Скорость походки может рассказать очень многое о состоянии вашего здоровья. К такому выводу пришли кардиохирурги и предложили использовать эту меру в качестве способа выявления пациентов, у которых возникнут трудности в передвижении после хирургического вмешательства.Существуют доказательства, что походка позволяет врачам обнаружить широких класс заболеваний: от сердечно-сосудистых недугов до когнитивных нарушений.В настоящее время медики изучают, как упражнения могут повлиять на самочувствие и восстановление людей, прошедших удаление опухоли молочной железы. В частности, врачи изучают особенности походки.И, согласно их выводам, медленная походка может намекать на серьезные проблемы в организме.Также исследователи полагают, что врачи могут использовать скорость походки, чтобы определить биологический возраст человека, который может быть моложе или старше своего хронологического возраста.Однако это вовсе не означает, что скорость походки влияет на выздоровление.Следует отметить, что здесь скорее всего дело в том, насколько вы физически активны. Исследование показало, что быстрая ходьба положительно воздействует на многие показатели здоровья, и если ваша походка замедлилась, то скорее всего с вашим организмом что-то не так.Медики полагают, что их открытие в очередной раз доказало необходимость регулярных прогулок и отказа от сидячего образа жизни независимо от вашего возраста. По их словам, это простой и доступный практическим всем способ следить за своим здоровьем.