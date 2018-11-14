Врачи рассказали, от какой болезни детей спасают игры на свежем воздухе

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На первый взгляд эта взаимосвязь не совсем очевидна.Эксперты утверждают, если дети будут проводить больше времени на улице, это снизит риск развития близорукости.Близорукость или миопия становится всё более распространённой проблемой в мире. К 2050 году этим расстройством зрения будут страдать примерно 5 млрд человек. В Китае, где более 90% молодых людей близоруки, это считается в своём роде эпидемией. Но пока владельцы очков обвиняют генетику в плохом зрении, генетика ничего не может ответить по этому поводу. Учёные утверждают, что люди недооценивают влияние окружающей среды на зрение, в том числе свежего воздуха.Всё больше экспертов заявляют, что детям необходимо играть на улице, чтобы предотвратить риск развития миопии. Одно из исследований показало, что если и мама, и папа будущего ребёнка страдают от близорукости и при этом не проводят достаточное количество времени на улице, то угроза передачи заболевания генетически увеличивается до 60%. Исследование отметило несколько главных факторов, которые влияют на развитие близорукости: использование технических гаджетов с раннего возраста, период рождения, местоположение.Так, у людей, родившихся летом, в два раза чаще появляются признаки близорукости из-за того, что они раньше начинают ходить в школу. А те, кто больше времени гуляет и находится под естественным солнечным освещением, меньше подвержены развитию заболевания миопии.