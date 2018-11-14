Стоматологи рассказали, какая поза сна вызывает кариес

Оказалось, что спать с открытым ртом - вредно.Научные сотрудники Университета в Новой Зеландии предупредили общественность о высоком риске развития кариеса при сне с открытым ртом. Опасность поражения зубов увеличивается в таком случае в несколько раз, постановили учёные.Когда во время сна у человека открыт рот, полость наполняется воздухом, высушивающим её стенки, что заставляет организм активно вырабатывать слюну, выяснил у специалистов МедикФорум. Из-за этого возрастает уровень кислотности, постепенно разрушающей зубную эмаль. Итогом данных процессов становится кариес. Помимо вышеописанного, при сне с открытым ртом в него легко могут проникнуть различные инфекции.Учёные выделили ряд рекомендаций, для того чтобы не открывать рот во время сна. Прежде всего, стоит обследовать органы дыхания у медспециалистов, так как данная проблема может сигнализировать не только о закладывании носа, но и о развивающейся астме. Также важно обследовать зубы у дантиста, которого нужно посещать не реже двух раз в год.Причиной сна с открытым ртом могут быть неврологические заболевания. В этом случае следует получить консультацию у врача, а также постараться привести свою нервную систему в порядок, для чего нужно снизить количество стрессов к минимуму и научиться воспринимать жизненные обстоятельства проще.Рот открывается во время сна и по менее «глобальным» в плане здоровья причинам. Так, данное состояние может быть спровоцировано неправильным положением тела во время ночного отдыха. Имеется ввиду поза лёжа на спине на низкой подушке, в результате чего голова запрокидывается, а челюсть размыкается.Во избежание этого эксперты рекомендуют подобрать для себя удобную позицию для сна, а также употреблять на ночь настои лекарственных трав, обладающие успокоительным эффектом. К таким растениям относятся валериана, мята, душица, чабрец, мелисса, пустырник, зверобой, пион и другие.