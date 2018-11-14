Определен лучший возраст, чтобы бросить курить, заявляют врачи

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Сотрудники Университета Вандербильта вычислили идеальное время, когда стоит отказываться от курения. Так, заядлым курильщикам, которые не смогли отказаться от сигарет до средних лет, лучше бросить курить не позже 40-45 лет.В противном случае, могут появиться серьезные проблемы в пожилом возрасте. Вероятность инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых отклонений уменьшается примерно на 38% уже через пять лет после отказа от курения.Для регенерации сердечно-сосудистой системы требуется минимум 15 лет, о чем говорит наблюдение за 8700 добровольцев. Ученые подсчитали: среди вовремя не бросивших курить людей (выкуривали примерно по пачке в день в течение 20 лет), у 70% случаются инфаркт и инсульт.