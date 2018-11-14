Британскими учёными названы четыре продукта для омоложения организма. В них содержится химическое вещество, участвующее в регенерации клеток.Согласно результатам исследования британских медиков, омолодить организм могут виноград, черника, тёмный шоколад и красное вино. Соавтор научной работы, учёный Лора Харрис, отметила, что определённые химвещества активизируют основной класс генов, которые тормозят процессы клеточного старения. Данную особенность эксперты намерены использовать в разработке медпрепарата для омоложения.Проводя научные опыты, исследователи из Эксетерского университета заметили: при употреблении в пищу одного из четырёх вышеуказанных продуктов начинало происходить деление старых клеток и приобретение ими более длинных теломеров, сокращающихся с увеличением возраста человека. По словам соавтора данного исследования Евы Латорр, она не сразу поверила увиденному собственными глазами: клетки на самом деле омолаживались. «Старые клетки по внешнему виду напоминали молодые. Это было похоже на какую-то магию», – поделилась эмоциями эксперт.Кроме того, благотворно действует на организм потребление в пищу свежей зелени, клюквы, томатов, имбиря, куркумы, лука, чеснока, цельных злаков, зелёного и белого чая, клубники, оливкового масла, яиц, говядины, сардин, скумбрии, овсяной каши, авокадо, лимона, свеклы, различных сортов капусты, а также орехов с мёдом. Специалисты рекомендуют позаботиться о своём рационе, удалив из него вредную пищу для продления молодости.