Эти продукты значительно вредят здоровью сердца

Медики рассказали о продуктах, от которых лучше отказаться.

Если нет возможности исключить эти продукты из рациона совсем, употреблять их, по словам специалистов, нужно только в крайнем случае.

О том, какие продукты наносят самый большой урон сердечно-сосудистой системе, пишет журнал Time. На страницах издания эксперты опубликовали перечень из десяти наименований.

Гамбургеры

Сочетание насыщенных жиров и углеводов, которое представляют собой гамбургеры, может оказать пагубное влияние на здоровье сердца. Кроме того, заведения быстрого питания, которые их готовят, часто используют не самые качественные ингредиенты.

Колбаса

Колбасные изделия и другие виды продуктов из обработанного мяса содержат не только насыщенные жиры, но и слишком большое количество соли – идеальное сочетание для развития гипертонии.

Интенсивно жаренная пища

Активная жарка на раскаленной плите способствует формированию транс-жиров, давно известных науке своей способностью повышать уровень плохого холестерина в сосудах и артериях.

Конфеты

А также печенье и практически все сладкие и десертные изделия готового производства. Рацион с высоким содержанием сахара – это серьезная угроза для сердца, говорится в докладе JAMA Internal Medicine. Кроме того, он способствует появлению лишнего веса и диабета, повышает холестерин.

Соки

Соки из магазина, в особенности фруктовые, являются чемпионами по количеству сахара, которые усваивает организм.

Сладкие злаки

Готовые сухие завтраки, которые часто преподносятся как часть здорового питания, на самом деле перегружены сахаром и углеводами. Это повышает риск воспаления, а также обостряет желание потребить еще больше сахара.

Маргарин

В нем распространены трансжиры, которые активизируют процесс скопления холестериновых бляшек в артериях и сосудах.

Пицца

Это блюдо содержит чрезвычайно высокое количество натрия, а помимо этого, - еще и насыщенный жир, плюс сахар, который присутствует в соусах для пиццы.

Диетическая газировка

Исследования говорят о том, что люди, употребляющие диетическими газировками, склонны потреблять больше калорий с остальной едой и напитками.

Также известно, что употребление газировок ведет к негативным изменениям в бактериальном составе желудка.
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