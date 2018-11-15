Эти продукты значительно вредят здоровью сердца
Если нет возможности исключить эти продукты из рациона совсем, употреблять их, по словам специалистов, нужно только в крайнем случае.
О том, какие продукты наносят самый большой урон сердечно-сосудистой системе, пишет журнал Time. На страницах издания эксперты опубликовали перечень из десяти наименований.
Гамбургеры
Сочетание насыщенных жиров и углеводов, которое представляют собой гамбургеры, может оказать пагубное влияние на здоровье сердца. Кроме того, заведения быстрого питания, которые их готовят, часто используют не самые качественные ингредиенты.
Колбаса
Колбасные изделия и другие виды продуктов из обработанного мяса содержат не только насыщенные жиры, но и слишком большое количество соли – идеальное сочетание для развития гипертонии.
Интенсивно жаренная пища
Активная жарка на раскаленной плите способствует формированию транс-жиров, давно известных науке своей способностью повышать уровень плохого холестерина в сосудах и артериях.
Конфеты
А также печенье и практически все сладкие и десертные изделия готового производства. Рацион с высоким содержанием сахара – это серьезная угроза для сердца, говорится в докладе JAMA Internal Medicine. Кроме того, он способствует появлению лишнего веса и диабета, повышает холестерин.
Соки
Соки из магазина, в особенности фруктовые, являются чемпионами по количеству сахара, которые усваивает организм.
Сладкие злаки
Готовые сухие завтраки, которые часто преподносятся как часть здорового питания, на самом деле перегружены сахаром и углеводами. Это повышает риск воспаления, а также обостряет желание потребить еще больше сахара.
Маргарин
В нем распространены трансжиры, которые активизируют процесс скопления холестериновых бляшек в артериях и сосудах.
Пицца
Это блюдо содержит чрезвычайно высокое количество натрия, а помимо этого, - еще и насыщенный жир, плюс сахар, который присутствует в соусах для пиццы.
Диетическая газировка
Исследования говорят о том, что люди, употребляющие диетическими газировками, склонны потреблять больше калорий с остальной едой и напитками.
Также известно, что употребление газировок ведет к негативным изменениям в бактериальном составе желудка.
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