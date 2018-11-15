Названы главные враги мужской потенции

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Многие препараты плохо влияют на либидо.Такая проблема, как снижение потенции, известна многим мужчинам. И справиться с этим недугом помогут специалисты. Однако, чтобы не допустить возникновения этой проблемы или комплексно подойти к лечению и скорейшему выздоровлению, существует ряд профилактических мер, которые стоит соблюдать каждому мужчине.Если предстоит романтический вечер с девушкой, важно, чтобы потенция была на твоей стороне; а чтобы она не подвела, не забудь о важных нюансах, которые могут плохо на нее повлиять.В сегодняшней статье мы расскажем, какие существуют главные враги потенции.Напитки покрепчеЧтобы чувствовать себя раскрепощенным, расслабиться и повысить сексуальное желание, многие мужчины пьют спиртные напитки. Хорошо, конечно, если мужчина четко знает свою меру и то, как на его организм алкоголь воздействует. Но даже в таком случае есть риск переборщить. Поэтому лучше всего перед свиданием отказаться от спиртного. В противном случае есть вероятность уснуть, не дойдя до самого пикантного момента; а если до него дойдет, эрекция может подвести.Если очень хочется употребить горячительного во время волнующего свидания, предложи девушке выпить по бокалу шампанского, но не более. Этот игристый напиток считается самым подходящим и возбуждающим. Однако его действие продолжается недолго, поэтому нужно правильно подобрать момент.СигаретыТо, что курение наносит колоссальный вред всему организму - ни для кого не секрет. Однако курение также считается главным врагом мужского здоровья. Согласно статистическим данным, 90% мужчин, у которых проблемы с эрекцией, являются курильщиками; и это не совпадение. Табак провоцирует спазмы сосудов во всем теле, в том числе и в детородном органе. Если такое произойдет, то в нужный момент эрекция не наступит.Поэтому перед свиданием лучше всего снять волнение другим способом. Если ты куришь, то сделай это после секса.КофеКофе влияет на организм так же, как и сигареты: сосуды начинают сужаться, мешая наступлению эрекции. Особенно взрывоопасное сочетание - кофе с сигаретами. Такой дуэт с хорошим сексом несовместим.Тяжелая едаПища с большим количеством жиров и трансжиров дает организму много холестерина, который попадает и в сосуды. Из-за жирной еды появляются проблемы с метаболизмом, ишемические болезни, а также эректильная дисфункция. Поэтому такая пища не подкрепит перед свиданием, а испортит его.Вместо жирной пищи лучше всего съесть свежие овощи и фрукты, перец чили, зелень, орехи, морепродукты, красную рыбу. В таких продуктах содержатся полезные витамины и микроэлементы, которые будут поддерживать сосуды в хорошем состоянии и способствовать сексуальному возбуждению.Пищу нужно есть без хлеба, так как дрожжи и сахар угнетают эрекцию. Если ты привык есть только с хлебом, отдай предпочтение хлебобулочным изделиям из ржаной муки. Также не забывай о главном помощнике мужской потенции - чесноке. Но употребляй его не перед самым свиданием, конечно же.Лекарственные средстваЧаще всего это средства от давления, язвенных болезней, а также седативные препараты.Чтобы на свидании не попасть в впросак, есть несколько выходов из ситуации. Если лекарство выписывает врач, ты можешь попросить у него подобрать альтернативный препарат без подавляющего потенцию эффекта. Если позволяет график приема лекарства, не пей его перед свиданием. В крайнем случае, можно перенести свидание, организовав его уже после отмены препарата.Помни, принимать лекарства для повышения эрекции нужно только по инструкции, лучше всего выданной врачом. Бесконтрольный прием таких средств может быть смертельно опасным.Анаболические средстваАнаболики вредны для организма в целом. Но особенно они плохо влияют на сексуальное желание. Когда их в организме становится много, тело «думает», что у него переизбыток тестостерона. В итоге организм начинает производить важный мужской гормон «тестостерон» в меньшем количестве. Кроме того, яички становятся меньше.СтрессыЗатяжные стрессы и переживания стимулируют в организме выработку кортизола (гормон стресса). Это приводит к набору лишнего веса и угнетению эрекции. Поэтому многие люди, которые часто испытывают стресс, страдают не только от ожирения, но и от проблем с сексуальным возбуждением. Поэтому важно сперва избавиться от стрессов, например, с помощью психологов или различных техник расслабления, а потом уже налаживать сексуальную жизнь.Стоит заметить, что небольшая эмоциональная встряска пойдет на пользу. Предложи девушке можно покататься на американских горках, посоревноваться на картинге или сходить в кинотеатр на фильм ужасов. От таких эмоций выделяется адреналин, стимулирующий выработку тестостерона.КонфликтыСтрастные примирения в постели бывают либо в фильмах, либо на начальном этапе отношений. Но когда пара вместе много лет, тлеющие конфликты и претензии накапливаются, плохо влияя на отношения, а особенно на интимную близость.Если ты планируешь интимную близость со своей второй половинкой, забудь и отпусти претензии, ссоры и недосказанности. Лучше всего забыть плохие моменты насовсем, и говорить своей партнерше только нежные и хорошие слова.