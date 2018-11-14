Выявлена новая опасность недосыпа

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Недосып способствует снижению физической активности в течение дня.Ученые Ратгерского университета (США) показали, что недостаточная продолжительность сна у детей способствует нездоровым привычкам в питании, ожирению и сидячему образу жизни.В исследовании приняли участие более 177 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет. С помощью электронного анкетирования специалисты оценивали пищевые привычки, продолжительность сна в будние и выходные дни, степень физической активности добровольцев.При недостаточном сне дети до 12 лет спали меньше девяти часов в сутки, а подростки старше 12 лет - менее восьми часов в сутки. Примерно 40 процентов всех опрошенных уделяли сну меньше времени, чем рекомендовано врачами.Результаты показали, что недостаточная продолжительность сна способствует формированию таких привычек, как пропуск завтрака, употребление фастфуда и сладостей. Также недосып способствует снижению физической активности в течение дня. Все эти факторы приводят к появлению избыточного веса и развитию ожирения.