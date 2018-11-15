Доказана неожиданная польза ожирения

В здоровом организме контрольные точки препятствуют развитию аутоиммунных заболеваний.Ученые Калифорнийского университета объяснили, почему страдающие от ожирения больные раком лучше реагируют на препараты, стимулирующие иммунную систему на борьбу с раковыми опухолями. Оказалось, что лишний вес провоцирует рост рака через те же соединения, на которые нацелена иммунотерапия.Ряд иммунотерапевтических методов направлен на ингибирование контрольных точек PD-1 - молекул на поверхности Т-лимфоцитов, предотвращающих активацию последних. В здоровом организме контрольные точки препятствуют развитию аутоиммунных заболеваний, однако они же способствуют росту злокачественных тканей. Опухоли способны влиять на активность PD-1, подавляя действие иммунной системы.Известно, что лишь немногие пациенты реагируют на лечение ингибиторами контрольных точек, при этом значительную долю из этого числа составляют люди с ожирением. Например, в одном из исследований, в котором участвовали 330 человек с меланомой, получавшие ингибитор PD-1, мужчины с избыточным весом жили, в среднем, 27 месяцев, а пациенты с нормальным индексом массы тела - только 14 месяцев. Парадокс заключается в том, что у людей с ожирением опухоли обычно растут быстрее.Исследователи выяснили, что лишний вес способствует уменьшению активности Т-лимфоцитов, а также более сильной экспрессии PD-1. Однако избыток контрольных точек делает иммунные клетки особо чувствительными к ингибиторам PD-1. В результате иммунотерапия делает Т-лимфоциты более агрессивными в отношении злокачественных клеток. Ученые планируют выяснить, может ли диета с повышенным содержанием жиров имитировать эффект от ожирения для повышения эффективности ингибиторов контрольных точек.