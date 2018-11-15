Диетологи назвали эффективные напитки для ускорения метаболизма

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Очищение организма - это не только полезно, но еще и очень вкусно.Детокс – от слова детоксикация – начинается с понимания, что настал момент, когда надо позаботиться о себе, заняться разгрузкой своего питания, помочь организму избавиться от всего ненужного – шлаков, токсинов, лишней жидкости.Очищение организма с помощью детокс-коктейлей, фруктово-овощных напитков, пойдет на пользу здоровью - улучшит обмен веществ, наладит пищеварение, поможет похудеть.Общие рекомендации: детокс-коктейли могут состоять из разных фруктов и овощей, которые заливают водой и дают настояться в холодильнике или при комнатной температуре, иногда добавляя лед. Бывают и горячие коктейли, приготовленные на основе зеленых и травяных чаев. Сахар обычно не кладут, так как фруктовый вкус сам по себе привносит сладкие нотки. SPB.AIF.RU предлагает интересные и вкусные рецепты коктейлей для оздоровления организма.Коктейль с яблоком и корицейИнгредиенты:1 яблоко1 палочка корицыНарежьте яблоко дольками, удалив семечки, добавьте палочку корицы, залейте водой.Коктейль «Мохито»Ингредиенты:1 лимон1 свежий огурец2-3 веточки мятыНарежьте лимон дольками, огурец - кружочками. Залейте 1,5 литрами воды и дайте немного настояться. Коктейль готов!Коктейль с имбирем и лимономИнгредиенты:3 лимона3 сантиметра корня свежего имбиря1 щепотка сухого перца чилиВыжмите сок из двух лимонов, а третий нарежьте дольками, натрите на терке корень имбиря, добавьте щепотку перца чили, залейте водой – холодной или горячей.Коктейль «Бодрящий»Ингредиенты:250 мл зеленого чая2 крупные дольки апельсина или лимона2 см корня имбиря2 столовые ложки медаЗаварите большую кружку зеленого чая, добавьте тертого или мелко нарезанного корня свежего имбиря, дольки апельсина или лимона, две столовые ложки меда.Зеленый коктейльИнгредиенты:2 киви2 огурца1 лаймпучок шпината50 мл водыПропустите лайм через соковыжималку. Очистите огурцы и киви от кожуры, нарежьте кусочками и взбейте в блендере вместе со шпинатом, соком лайма и водой.Коктейль фруктово-овощнойИнгредиенты:1 банан2 моркови1 лимон1 пучок петрушкиМорковь и лимон пропустите через соковыжималку. Взбейте в блендере банан и петрушку вместе с полученным фруктово-овощным соком.Коктейль клубничныйИнгредиенты:100 г клубники1 огурец1 киви1-1,5 литра водыКлубнику разрежьте пополам и положите в кувшин. Киви очистите от кожуры и нарежьте кружочками, с огурцом сделайте то же самое. Добавьте эти ингредиенты в кувшин и залейте водой. Через несколько минут коктейль можно пить.Коктейль из помидоровИнгредиенты:4 помидора2-3 стебля сельдерея250 гр минеральной водыПомидоры и сельдерей пропустите через соковыжималку, разбавьте минеральной негазированной водой.Коктейль кефирно-яблочныйИнгредиенты:1 зеленое яблоко1 стакан кефира2 столовые ложки овсяных хлопьевОдно зеленое яблоко, предварительно очищенное и нарезанное дольками, измельчите в блендере и взбейте со стаканом кефира и овсяными хлопьями.Коктейль кефирно-огуречныйИнгредиенты:1 огурец2 стакана кефирапучок петрушки или кинзыветочка мятыОчищенный и нарезанный кубиками огурец взбейте в блендере с кефиром, пучком кинзы или петрушки, веточкой мяты.Коктейль малиновыйИнгредиенты:100 г малины? лимона2-3 веточки мяты1-1,5 литра водыЛимон нарежьте полукольцами и положите в кувшин. Малину взбейте в блендере и добавьте к лимону. Туда же киньте несколько листиков мяты. Залейте водой.Коктейль грушевыйИнгредиенты:2 груши2 кивипучок петрушки0, 25 л водыУдалите сердцевину у груши, очистите киви и нарежьте все кубиками. Добавьте листья петрушки, удалив стебли. Измельчить все в блендере до состояния пюре, перелейте в графин, добавьте воды.Нарежьте лимон кружочками, положите его вместе с малиной и мятой в графин, добавьте воды, можно минеральной негазированной. Оставьте настояться в течение получаса.Коктейль арбузныйИнгредиенты:3-4 ломтика арбуза100 г клубники1 киви1,5 л водыМякоть арбуза нарежьте кубиками, клубнику – дольками, киви – кружочками. Сложите все в графин и залейте водой. Оставьте настояться в течение 30 минут.Нарежьте клубнику на дольки, киви и огурец - ломтиками, положите все вместе в графин и залейте водой, можно минеральной. Дайте настояться в течение 30 минут.