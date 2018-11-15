Диетологи назвали эффективные напитки для ускорения метаболизма
Детокс – от слова детоксикация – начинается с понимания, что настал момент, когда надо позаботиться о себе, заняться разгрузкой своего питания, помочь организму избавиться от всего ненужного – шлаков, токсинов, лишней жидкости.
Очищение организма с помощью детокс-коктейлей, фруктово-овощных напитков, пойдет на пользу здоровью - улучшит обмен веществ, наладит пищеварение, поможет похудеть.
Общие рекомендации: детокс-коктейли могут состоять из разных фруктов и овощей, которые заливают водой и дают настояться в холодильнике или при комнатной температуре, иногда добавляя лед. Бывают и горячие коктейли, приготовленные на основе зеленых и травяных чаев. Сахар обычно не кладут, так как фруктовый вкус сам по себе привносит сладкие нотки. SPB.AIF.RU предлагает интересные и вкусные рецепты коктейлей для оздоровления организма.
Коктейль с яблоком и корицей
Ингредиенты:
1 яблоко
1 палочка корицы
Нарежьте яблоко дольками, удалив семечки, добавьте палочку корицы, залейте водой.
Коктейль «Мохито»
Ингредиенты:
1 лимон
1 свежий огурец
2-3 веточки мяты
Нарежьте лимон дольками, огурец - кружочками. Залейте 1,5 литрами воды и дайте немного настояться. Коктейль готов!
Коктейль с имбирем и лимоном
Ингредиенты:
3 лимона
3 сантиметра корня свежего имбиря
1 щепотка сухого перца чили
Выжмите сок из двух лимонов, а третий нарежьте дольками, натрите на терке корень имбиря, добавьте щепотку перца чили, залейте водой – холодной или горячей.
Коктейль «Бодрящий»
Ингредиенты:
250 мл зеленого чая
2 крупные дольки апельсина или лимона
2 см корня имбиря
2 столовые ложки меда
Заварите большую кружку зеленого чая, добавьте тертого или мелко нарезанного корня свежего имбиря, дольки апельсина или лимона, две столовые ложки меда.
Зеленый коктейль
Ингредиенты:
2 киви
2 огурца
1 лайм
пучок шпината
50 мл воды
Пропустите лайм через соковыжималку. Очистите огурцы и киви от кожуры, нарежьте кусочками и взбейте в блендере вместе со шпинатом, соком лайма и водой.
Коктейль фруктово-овощной
Ингредиенты:
1 банан
2 моркови
1 лимон
1 пучок петрушки
Морковь и лимон пропустите через соковыжималку. Взбейте в блендере банан и петрушку вместе с полученным фруктово-овощным соком.
Коктейль клубничный
Ингредиенты:
100 г клубники
1 огурец
1 киви
1-1,5 литра воды
Клубнику разрежьте пополам и положите в кувшин. Киви очистите от кожуры и нарежьте кружочками, с огурцом сделайте то же самое. Добавьте эти ингредиенты в кувшин и залейте водой. Через несколько минут коктейль можно пить.
Коктейль из помидоров
Ингредиенты:
4 помидора
2-3 стебля сельдерея
250 гр минеральной воды
Помидоры и сельдерей пропустите через соковыжималку, разбавьте минеральной негазированной водой.
Коктейль кефирно-яблочный
Ингредиенты:
1 зеленое яблоко
1 стакан кефира
2 столовые ложки овсяных хлопьев
Одно зеленое яблоко, предварительно очищенное и нарезанное дольками, измельчите в блендере и взбейте со стаканом кефира и овсяными хлопьями.
Коктейль кефирно-огуречный
Ингредиенты:
1 огурец
2 стакана кефира
пучок петрушки или кинзы
веточка мяты
Очищенный и нарезанный кубиками огурец взбейте в блендере с кефиром, пучком кинзы или петрушки, веточкой мяты.
Коктейль малиновый
Ингредиенты:
100 г малины
? лимона
2-3 веточки мяты
1-1,5 литра воды
Лимон нарежьте полукольцами и положите в кувшин. Малину взбейте в блендере и добавьте к лимону. Туда же киньте несколько листиков мяты. Залейте водой.
Коктейль грушевый
Ингредиенты:
2 груши
2 киви
пучок петрушки
0, 25 л воды
Удалите сердцевину у груши, очистите киви и нарежьте все кубиками. Добавьте листья петрушки, удалив стебли. Измельчить все в блендере до состояния пюре, перелейте в графин, добавьте воды.
Нарежьте лимон кружочками, положите его вместе с малиной и мятой в графин, добавьте воды, можно минеральной негазированной. Оставьте настояться в течение получаса.
Коктейль арбузный
Ингредиенты:
3-4 ломтика арбуза
100 г клубники
1 киви
1,5 л воды
Мякоть арбуза нарежьте кубиками, клубнику – дольками, киви – кружочками. Сложите все в графин и залейте водой. Оставьте настояться в течение 30 минут.
Нарежьте клубнику на дольки, киви и огурец - ломтиками, положите все вместе в графин и залейте водой, можно минеральной. Дайте настояться в течение 30 минут.
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