Врачи назвали основные причины ощущения "кома в горле"

Восемь безобидных и опасных причин.Комом в горле называют малоприятное ощущение, будто в горле что-то застряло.При этом вы уверены, что ничего лишнего не глотали и никаких посторонних предметов в вашем пищеводе нет.В большинстве случаев неприятный комок безопасен. Если он у вас впервые или появляется не чаще раза в несколько месяцев, можно не переживать. Скорее всего, ничего страшного с вами не происходит.Но иногда ком в горле является одним из первых симптомов серьезных заболеваний.Однозначного диагноза, который соотносился бы с комом в горле, не существует. Однако можно перечислить причины, которые часто мешают свободно вздохнуть и сглотнуть.1. Острый стрессНервное напряжение может вызвать спазм сосудов в горле. Субъективно это воспринимается как давящее, распирающее чувство.До 96% всех пациентов, жалующихся на ком, говорят, что дискомфорт усиливается в периоды сильных переживаний. Так что надо просто успокоиться.2. Мышечный спазмКогда мы не разговариваем и не едим, мышцы глотки и гортани расслабляются. Но бывает, что они расслабляются неправильно, застывая в не совсем естественной позиции.Подобный комок проходит, если заговорить или несколько раз интенсивно сглотнуть.3. Кислотный рефлюксТак называют ситуации, когда содержимое желудка вместе с кислотой поднимается по пищеводу. Самый известный симптом этого нарушения - знакомая многим изжога.Но не ею единой… Выплеснувшаяся желудочная кислота обжигает пищевод. В результате может возникнуть мышечный спазм либо отек тканей. В горле, помимо изжоги, рождается комок.4. Постназальный синдромЭта сложная формулировка описывает довольно простую вещь. У вас есть сопли, их много, но вы почему-то не избавляетесь от них. К примеру, имеете привычку втягивать слизь внутрь, а не сморкаться. Сопли скапливаются в задней части горла и иногда опускаются одним комком. Так и появляется неприятное распирающее ощущение.5. Лор-заболеванияФарингиты и тонзиллиты вызывают развитие болезненного воспаления в глотке. Так появляется отек, а в некоторых случаях даже гнойник, которые воспринимаются комом в горле.Кстати, это крайне опасно: такой комок, увеличиваясь в размерах, способен блокировать дыхательные пути.6. Смещение позвонков в шейном отделеШейный остеохондроз или смещение, вызванное травмой, задевают нервные окончания в шее. Это нередко приводит к спазму мышц и сосудов.7. Заболевания щитовидной железыИногда нарушения в работе щитовидки сопровождаются ее увеличением или образованием в ней крупных узлов. Выросший (иногда даже незначительно) орган давит на пищевод и трахею, вызывая неприятные ощущения.8. ОпухолиНепроходящим комком проявляют себя как доброкачественные новообразования ротоглотки, трахеи, пищевода, так и опасные заболевания вроде рака горла или карциномы Меркеля.