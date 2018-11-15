Медики рассказали, действительно ли вредно есть на ночь

Специалисты изучили взаимосвязь между неправильным питанием и болезнями.Группа исследователей Американской кардиологической ассоциации сделала вывод, что поздний прием пищи повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Также это приводит к диабету 2 типа, всё это связано с нарушением биологических ритмов.Еда после 18:00 увеличивает вероятность развития гипертонии и диабета 2 типа.Эксперимент основывался на анализе результатов медицинских исследований жителей Южной Америки. Были использованы данные почти 13 000 человек возрастом от 18 до 76 лет. Медики сравнили состояние здоровья и время приема пищи за 2 дня. Было обнаружено, что испытуемые, которые более 30% еды употребляли после 18:00, имели повышенный уровень сахара и инсулина в крови. У них также было более высокое давление по сравнению с теми, кто употреблял еду до 18:00.Также было установлено, что любители поесть на ночь оказались на 19% более склонными к развитию преддиабетического состояния, и на 23% больше подвержены риску развития гипертонии.Таким образом, был сделан вывод, что нарушение биоритмов человека из-за неправильного образа питания приводит к большим проблемам с обменом веществ и увеличивает риск развития диабета и гипертонии.