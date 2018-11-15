Названы продукты, которые можно съесть перед сном, не навредив фигуре

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Важно не время, а количество и качество еды на тарелке.Бытует мнение, что ночью обмен веществ снижается, однако, пока ты спишь, образуются новые гормоны, делятся клетки кожи и волос. А для этого организму необходимы ресурсы, которые можно получишь из еды.1. Белое мясо птицыТушеная, запеченная, приготовленная на гриле, в пароварке или мультиварке - готовить это мясо можно как угодно. А вот жарить его на масле не рекомендуется - такой способ приготовления увеличивает калорийность готового блюда процентов на 40. Кстати,в белом мясе курицы и индейки содержится аминокислота триптофан, которая успокаивает и настраивает на сон лучше травяного чая. Порции соблюдать также важно - 130 г курицы или индейки на ужин, не больше.2. Морская рыбаС точки зрения усвоения, этот продукт даст фору мясу птицы. На переваривание рыбы организму понадобится около трех часов, не больше. В отличие от пресноводных обитателей, морские жители богаты микроэлементами, которые необходимы для синтеза белков кожи - коллагена и эластана.3. ЯйцаТрадиционный утренний продукт может стать основой для приготовления сытного полезного ужина, например, фритаты с овощами. Куриный белок сбалансирован по аминокислотному составу, а значит, организм получит все необходимое для синтеза гормонов. Кстати, вечером рекомендуется есть только яичные белки, желток лучше убрать.4. Зеленые овощиЛистовой салат, огурцы, перец, проростки - все эти продукты низкокалорийны, но при этом содержат полезную клетчатку и водорастворимые витамины. Последние необходимы для образования клеток кожи. Вечером достаточно съесть около 250 г зеленого салата.