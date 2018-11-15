Врачи назвали ранние признаки варикоза
Варикозом страдает половина населения земного шара. Заболевание является не только эстетической проблемой, но и опасно серьезными осложнениями при отсутствии терапевтических мероприятий.
Красные пятна на ногах, паутинки вен, узлы – все это симптомы варикоза. Основная причина заболевания заключается в нарушении кровообращения и работы клапанов. Кровь переполняет стенки вен, которые в дальнейшем подвергаются растяжению.
Причины варикоза
Провоцирующие факторы:
- Генетическая предрасположенность.
- Гиподинамия.
- Избыточная масса тела.
- Тесная одежда.
- Неудобная обувь.
Любой из этих факторов может спровоцировать варикоз. Ослабление клапанов вен является главной причиной развития болезни. Период вынашивания ребенка, сахарный диабет, травмы также могут запустить развитие варикоза. Нездоровый образ жизни и несбалансированное питание ухудшают состояние вен, их эластичность.
Начальные симптомы
Рекомендуется внимательно изучить свои вены визуально. Если они выступают, темного цвета, можно опасаться развития варикоза. Вечером ноги обычно отекают, а ночью могут беспокоить судороги. Это первые симптомы болезни, которые нельзя игнорировать.
Из-за разорвавшегося сосуда на нижних конечностях появляются пятна. На начальных этапах заболевания пятна светло-красного цвета. Их появление может не сопровождаться болевыми ощущениями и дискомфортом. Чем сильнее прогрессирует венозная недостаточность, тем темнее пятна. Симптомы усугубляются:
- отечность конечностей;
- шелушение;
- зуд;
- неестественный блеск конечностей;
- пигментация;
- на поверхности кожи выступает жидкость.
Варикоз может развиваться бессимптомно. Слабо выраженные красные пятна могут ошибочно приняться за аллергию. Неправильно назначенное лечение только усугубит ситуацию. Во время беременности возрастает угроза развития варикоза. Прибавление в весе, малоактивный образ жизни, неправильное питание негативно влияют на организм и состояние сосудов. Нарушение кровообращения может привести не только к варикозу, но и выкидышу. Поэтому в этот период следует внимательно следить за изменениями в организме.
При отсутствии лечения сосуды истончаются. Больного чаще беспокоит жжение и зуд. На коже быстрее проявляются синяки. Пятна превращаются в гематомы. Такое состояние опасно развитием тромбофлебита.
Причины появления красных пятен
В начале развития варикоза человек ощущает дискомфорт. Зуд приводит к расчесыванию кожи. На ней проявляются красные пятна. При отсутствии своевременного лечения с поверхности кожи начинает сочиться жидкость.
Негативный исход возможен при наличии таких факторов:
1. Избыточный вес.
2. Постоянная чрезмерная физическая нагрузка.
3. Беременность.
4. Травмирование конечности.
5. Инфекционные заболевания.
6. Болезни сердца.
Под кожными покровами начинают лопаться кровеносные сосуды. Варикоз в районе голени может спровоцировать серьезные осложнения. Необходимо проконсультироваться со специалистом-флебологом.
Если на коже появилось небольшое количество пятен, можно использовать консервативные методы. При обширной сыпи понадобятся радикальные методы. Терапевтические мероприятия направлены на достижение нескольких целей:
- улучшение обмена веществ;
- восстановление циркуляции крови – прием витаминов;
- улучшение состояния кровеносных сосудов – назначают венотоники;
- нормализация питания – придерживание специальной диеты.
Консервативные методы эффективны только на ранней стадии. Венотоники, мази, компрессионный трикотаж вместе с физиотерапевтическими процедурами ускоряют выздоровление. Если начать вовремя терапевтические мероприятия, красные пятна уйдут. При массивных трофических поражениях кожи назначают операцию.
Профилактика
Чтобы предотвратить развитие варикоза, следует придерживаться несложных рекомендаций:
1. Ежедневно делать зарядку.
2. Больше прогуливаться по свежему воздуху.
3. Не рекомендуется закидывать ногу на ногу во время сидения. Такая поза мешает нормальному оттоку крови.
4. Обувь на высоком каблуке и сильно облегающие штаны также рекомендуется исключить.
Сбалансированное питание очищает кровеносные сосуды, повышает их устойчивость. Здоровый образ жизни поможет предотвратить появление варикоза.
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