Врачи назвали ранние признаки варикоза

Основная причина заболевания заключается в нарушении кровообращения и работы клапанов.Варикозом страдает половина населения земного шара. Заболевание является не только эстетической проблемой, но и опасно серьезными осложнениями при отсутствии терапевтических мероприятий.Красные пятна на ногах, паутинки вен, узлы – все это симптомы варикоза. Основная причина заболевания заключается в нарушении кровообращения и работы клапанов. Кровь переполняет стенки вен, которые в дальнейшем подвергаются растяжению.Причины варикозаПровоцирующие факторы:- Генетическая предрасположенность.- Гиподинамия.- Избыточная масса тела.- Тесная одежда.- Неудобная обувь.Любой из этих факторов может спровоцировать варикоз. Ослабление клапанов вен является главной причиной развития болезни. Период вынашивания ребенка, сахарный диабет, травмы также могут запустить развитие варикоза. Нездоровый образ жизни и несбалансированное питание ухудшают состояние вен, их эластичность.Начальные симптомыРекомендуется внимательно изучить свои вены визуально. Если они выступают, темного цвета, можно опасаться развития варикоза. Вечером ноги обычно отекают, а ночью могут беспокоить судороги. Это первые симптомы болезни, которые нельзя игнорировать.Из-за разорвавшегося сосуда на нижних конечностях появляются пятна. На начальных этапах заболевания пятна светло-красного цвета. Их появление может не сопровождаться болевыми ощущениями и дискомфортом. Чем сильнее прогрессирует венозная недостаточность, тем темнее пятна. Симптомы усугубляются:- отечность конечностей;- шелушение;- зуд;- неестественный блеск конечностей;- пигментация;- на поверхности кожи выступает жидкость.Варикоз может развиваться бессимптомно. Слабо выраженные красные пятна могут ошибочно приняться за аллергию. Неправильно назначенное лечение только усугубит ситуацию. Во время беременности возрастает угроза развития варикоза. Прибавление в весе, малоактивный образ жизни, неправильное питание негативно влияют на организм и состояние сосудов. Нарушение кровообращения может привести не только к варикозу, но и выкидышу. Поэтому в этот период следует внимательно следить за изменениями в организме.При отсутствии лечения сосуды истончаются. Больного чаще беспокоит жжение и зуд. На коже быстрее проявляются синяки. Пятна превращаются в гематомы. Такое состояние опасно развитием тромбофлебита.Причины появления красных пятенВ начале развития варикоза человек ощущает дискомфорт. Зуд приводит к расчесыванию кожи. На ней проявляются красные пятна. При отсутствии своевременного лечения с поверхности кожи начинает сочиться жидкость.Негативный исход возможен при наличии таких факторов:1. Избыточный вес.2. Постоянная чрезмерная физическая нагрузка.3. Беременность.4. Травмирование конечности.5. Инфекционные заболевания.6. Болезни сердца.Под кожными покровами начинают лопаться кровеносные сосуды. Варикоз в районе голени может спровоцировать серьезные осложнения. Необходимо проконсультироваться со специалистом-флебологом.Если на коже появилось небольшое количество пятен, можно использовать консервативные методы. При обширной сыпи понадобятся радикальные методы. Терапевтические мероприятия направлены на достижение нескольких целей:- улучшение обмена веществ;- восстановление циркуляции крови – прием витаминов;- улучшение состояния кровеносных сосудов – назначают венотоники;- нормализация питания – придерживание специальной диеты.Консервативные методы эффективны только на ранней стадии. Венотоники, мази, компрессионный трикотаж вместе с физиотерапевтическими процедурами ускоряют выздоровление. Если начать вовремя терапевтические мероприятия, красные пятна уйдут. При массивных трофических поражениях кожи назначают операцию.ПрофилактикаЧтобы предотвратить развитие варикоза, следует придерживаться несложных рекомендаций:1. Ежедневно делать зарядку.2. Больше прогуливаться по свежему воздуху.3. Не рекомендуется закидывать ногу на ногу во время сидения. Такая поза мешает нормальному оттоку крови.4. Обувь на высоком каблуке и сильно облегающие штаны также рекомендуется исключить.Сбалансированное питание очищает кровеносные сосуды, повышает их устойчивость. Здоровый образ жизни поможет предотвратить появление варикоза.