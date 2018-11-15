Медики назвали продукты, которые могут защитить от рака простаты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

И все же даже с такими полезными продуктами не следует перебарщивать.Выяснилось, что в льняных и кунжутных семенах содержится больше всего лигнанов, которые обладают противоопухолевой и эстрогенной активностью, а также являются антиоксидантами.О пользе лигнанов, а также правилами того, как следует включить в свой рацион семечки льна и кунжута объяснила на своей instagram-страничке известная украинская диетолог Екатерина Толстикова."Семена льна - отличный источник лигнанов, вместе с кунжутом. Эти вещества являются фитонутриентами, которые выполняют работу в качестве антиоксидантов и фитоэстрогенов", - пишет Толстикова.По словам диетолога, лигнаны оказывают:противовоспалительный эффект;антиканцерогенный (в особенности опухоли груди и простаты);поддерживают здоровье сосудов;источник клетчатки (активируют множество ензимов в печени для выполнения физиологического детокса).Кстати, ранее диетолог рассказывала, почему женщинам важно употреблять не только семечки кунжута и льна, но также тыквы, мака и чиа.Как следует добавлять в свой рацион кунжут и семя льна:Диетолог Толстикова рекомендует перетирать кунжутные и льняные семечки в пасту, которой можно поливать овощи: брокколи, брюссельскую капусту, морковь, сельдерей. Для этого кунжут и лен можно измельчить с помощью кофемолки, размягчить порошок водой или кокосовым маслом. Кстати, по словам Толстиковой, это может быть отличная каша на завтрак!Добавляйте измельченный кунжут и лен в салаты.Также можно измельченные семечки добавлять я смузи из ягод или в какао.Измельченный кунжут или лен можно также использовать в качестве полезной добавки в десерты, выпечку, сырники и т.д.Однако есть и определенные рекомендации от диетолога, как не следует употреблять семечки кунжута и льна:Не посыпайте блюда семечками в цельном виде!Следите за дозировками: "Не перегибайте с дозировкой (завтрак/обед/ужин), все должно быть в меру".