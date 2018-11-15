Названы шесть признаков хорошего здоровья
Первый признак хорошего здоровья – крепкие волосы, указывающие на душевное спокойствие и правильное питание. Обратное свидетельствует об ослаблении иммунитета и срочной потребности в витаминах. Вторая характерная черта – достаточная плотность ногтей и отсутствие на них белых вкрапин. Появление на роговых пластинках любых пятен сигнализирует об ухудшении нормальной жизнедеятельности организма.
Третье свойство крепкого здоровья – отсутствие воспалений во рту и кровоточения дёсен. Повышенная чувствительность зубов может быть связана с сердечными болезнями, а неприятный запах из ротовой полости – с нарушением работы ЖКТ. Четвёртый признак – нормальный стул, без запора или диареи.
Пятым критерием хорошего состояния организма является достаточный сон. При регулярных недосыпаниях повышаются шансы на развитие диабета, ожирения и болезней сердца. Из-за недостатка сна человек будет легко раздражаться, пребывать в плохом расположении духа и легко подвергаться различным инфекционным заболеваниям.
Шестым показателем надлежащего здоровья учёными названа соцподдержка. Ряд психологических исследований доказал: чем шире у человека социальный круг общения, тем менее он подвержен психическим расстройствам.
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