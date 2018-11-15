Медики рассказали, кому особенно полезна хурма

Названа самая полезная ягода для укрепления сосудов.Многие из нас употребляют хурму только в предновогодний период, когда на нее повышается спрос и количество продукции зашкаливает на прилавках магазинов и рынков.Однако, тропическую ягоду необходимо периодически употреблять, так как она имеет целебные свойства.1. В составе хурмы находится большое количество калия, магния, фосфора и железа, которые положительно влияют практически на все системы организма человека.2. Тропическая ягода в два раза больше содержит в себе полезных микроэлементов, чем в яблоках. Исходя из этого, хурма является отличным продуктом, которому не составит труда нормализовать работу кишечника.3. Хурма содержит в себе различные антиоксиданты, которые поддерживают в постоянном тонусе нашу кожу, защищая ее от преждевременного появления морщин.4. В этой ягоде есть большая группа витаминов, которые понижают хрупкость сосудов в организме, закаляют иммунитет человека. Также в составе ягоды находится витамин А, который помогает при борьбе с раковой опухолью.5. Благодаря тому, что в хурме находится большое содержание глюкозы и фруктозы, эта ягода поддерживает в норме сердечно-сосудистую систему человека. Однако, специалисты не советуют злоупотреблять с хурмой, так как дневная норма составляет одну ягоду.6. Хурма понижает вероятность образования камней в почках человека из-за того, что в составе находится магний.7. Тропическая ягода очень быстро снимает усталость у человека, успокаивает центральную нервную систему и в тоже время, повышает работоспособность и КПД.8. Хурма является отличным лекарством против простуды и мокрого кашля. Достаточно смешать четыре ложки теплой воды с соком одной спелой ягоды. Получившимся «препаратом» необходимо полоскать горло.