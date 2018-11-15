Стало известно, когда расходуется больше всего калорий

Организм расходует энергию не только в течение дня, но даже во время сна.Ученые из Гарвардской школы рассказали, что расход калорий зависит от времени суток. Организм нуждается в энергетической подпитке в течение дня. Ее он тратит на переваривание пищи, на дыхание, на поддержание сердца, других органов, в том числе и головного мозга.При этом даже в период сна человек нуждается в калориях, поскольку многие органы продолжают работать, в том числе и мозг. Отличаются только темпы растраты энергии.Ученые из Гарвардской медицинской школы во главе с профессором Жанной Даффи провели эксперимент, в котором приняли участие несколько групп добровольцев. Одна группа жила по графику в 24 часа и стала контрольной. Другая была помещена в комнату без окон. Постепенно их биоритмы изменились, и они стали жить по графику, который соответствует 28-часовым суткам.Оказалось, что пик расходования калорий приходится на 18 час искусственных суток, хоть у некоторых пик приходился на 15 или 21 час. А минимальный расход энергии наблюдался на шестой час искусственных суток. У некоторых снижение растраты энергии могло наблюдаться в два часа искусственной ночи или в восемь часов искусственного утра.Все эти различия эксперты списали на индивидуальность биоритмов. Не зря некоторые люди являются «совами», а некоторые «жаворонками». В целом, максимум калорий сжигается не утром, как принято было считать ранее, а ближе к отходу ко сну.