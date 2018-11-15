Медики объяснили, чем плох будильник на смартфоне

Рекомендуется использовать традиционный будильник, а не приложение на смартфоне.Массовая рассылка на почту, постоянные уведомления из соцсетей или оповещение об обновлении прошивки телефона - главные факторы, которые, кажется, не позволяют смартфону замолчать хотя бы на минуту. Но ни один из них не должен нарушать ваш сон.И хотя учёные уже десятки раз доказали, что наша зависимость от гаджетов (в частности излучение голубого света) пагубно сказывается на нашем здоровье, типичное утро каждого второго человека всё же начинается с телефона. В общем, стоит наконец-то признать, что спать в одной комнате, где находится смартфон, - плохо, точно так же, как и использование его в качестве инструмента для пробуждения!Так чем же старый добрый будильник лучше программы на современном гаджете? Для начала тем, что он не излучает характерный для электроники голубой свет, который подавляет производство мелатонина - гормона, который вырабатывается в шишковидных железах головного мозга, отвечает за регуляцию сна и требует полной тьмы для нормального функционирования.Злоупотребление телефонами (особенно ночью) может нарушить ваши циркадные ритмы (внутренние часы тела), что не только компрометирует количество и качество сна, но и может стать причиной возникновения множества других проблем, начиная с пищеварительной системы организма и заканчивая гормонами.А почему нельзя спать в одной комнате с телефоном? Специалисты объясняют, что, когда в спальне присутствует телефон, даже если вы не отвечаете на рабочие письме и не проверяете ленту в Instagram, комната на подсознательном уровне ассоциируется у вас с работой (отсюда стресс, тревожность), а не с местом для отдыха. Плюс, часто возникает соблазн на ночь проверить (читайте - зависнуть на пару часов) соцсети.