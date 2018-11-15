Эксперты назвали главные минусы пребывания в больнице

Иногда больницы опасны для пациентов.Эксперты из Американского колледжа сестринского дела составили перечень самых больших опасностей в больнице, с которыми могут столкнуться попавшие туда люди.МалоподвижностьЧто делают пациенты в больнице? Правильно, лежат. Между тем ученые считают, что постоянное лежание в кровати необходимо лишь в особых случаях, связанных с тяжелым лечением. Большинство заболеваний излечиваются быстрее при определенной активности, подчеркивают специалисты.БритьеМанеру брить волосы перед операцией исследователи также считают небезопасной. Бритье оставляет на теле небольшие повреждения, сквозь которые в организм с легкостью проникает инфекция, предостерегли американские врачи.ПробуждениеТипичная для больниц практика – медперсонал будит пациентов. Ученые оценивают ее весьма критично. Вмешательство в режим сна человека с ослабленным болезнью организмом может негативно отразиться на его лечении, заявили они. У заболевшего человека процесс нахождения в состоянии покоя должен длиться дольше и не нужно прерывать его искусственно, констатировали составители списка.Но самым весомым фактором, из-за которого может ухудшиться состояние пациентов, экспертами была названа нестерильность больниц и пренебрежение их персоналом санитарными и гигиеническими правилами.