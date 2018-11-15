В Испании развернули кампанию против нетрадиционной медицины

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Акупунктура и гомеопатия теперь будут запрещены.Правительство Испании планирует исключить практики и методики нетрадиционной медицины, такие как акупунктура и гомеопатия, из перечня услуг, предоставляемых медицинскими центрами.Как передает AFP, министры науки и здравоохранения в среду обнародовали план, направленный на то, чтобы избежать "потенциально вредного воздействия" медицинских практик, которые "используются как альтернатива или дополнение к лечению" доказательной медицины.В правительстве Испании не уточнили, что подразумевается под альтернативной медициной, но привели в качестве примеров иглоукалывание и гомеопатию.