Медики рассказали, какие продукты борются с целлюлитом

Эти продукты отлично борются с целлюлитом.Целлюлит бывает даже у очень стройных девушек, потому что корень проблемы не в лишнем весе, а в нарушении кровообращения и задержке жидкости в организме. Эксперты составили список продуктов, которые нужно обязательно включить в рацион, чтобы бедра стали гладкими и упругими.1. Бананы"Первая помощь" в войне с целлюлитом - бананы. Секрет эффективности фрукта в том, что он содержит много калия, который выводит лишнюю воду из тканей, делая кожу более упругой и подтянутой. А вот кофе, наоборот, задерживает воду, поэтому от него стоит отказаться.2. Овсяная кашаОвсяная каша без сахара также поможет распрощаться с проблемой. Связано это с тем, что овсяные хлопья содержат клетчатку, а значит, налаживают пищеварение и помогают контролировать вес. Также каша богата полезными антиоксидантами.3. Куриная грудкаВ куриной грудке содержится много белка - строительного материала для здоровых и упругих клеток кожи и мышц. Эксперты утверждают, что лучше всего ее сочетать не с крупами, а с сезонными овощами.4. СухофруктыКак и бананы, сухофрукты насыщены калием, они выводят из организма лишнюю жидкость, что препятствует образованию жировых тканей. Другое немаловажное свойство сухофруктов - их благотворное влияние на пищеварение.