Медики назвали самую вредную позу для сна

Полезной позой, по мнению специалистов, является сон на боку, особенно на левом.Сон на животе был признан исследователями самой опасной позой для спящего человека.Одна из причин этого, например, состоит в том, что сон на животе может «наградить» болям в спине. В такой позе спящий не способен следить за положением позвоночника, заметили научные эксперты. Опасен сон на животе и тем, что после него возникнут проблемы с шеей и суставами.Кроме того, ученые заметили, что сон на животе способствует затруднению дыхания, поскольку в этом случае люди поворачивают голову набок. Неполноценное дыхание мешает вентиляции легких, ведет к замедлению кровообращения и в связи с этим к пониженному обеспечению мозга кислородом.Дополнительно рискуют спящие в позе на животе беременные женщины. Ученые констатировали, что сон будущей матери на животе опасен для плода на ранних сроках беременности.Полезной позой, по мнению специалистов, является сон на боку, особенно на левом. В такой позе внутренние органы работают наиболее правильно, и врачи советуют при укладывании в постель сразу засыпать на левом боку.