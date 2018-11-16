6 факторов, которые помогают продлить жизнь

Какие вещи продлевают нам жизнь? Иногда совсем простые, в чем смогли убедиться ученые Гарвардского университета. Научные специалисты назвали факторы, которые помогают продлить жизнь.

Фактор первый: положительное мышление. Позитивное восприятие собственного существования напрямую связано с сокращением уровня стресса и помогает продлить жизнь человеку на семь с половиной лет.

Фактор второй: социальная активность. По словам ученых, активное вовлечение людей в разную деятельность – один из лучших методов, которые помогают продлить жизнь. Конкретно отсрочка выхода на пенсию снижает риск смерти на 11%.

Фактор третий: дети. Положительные эмоции, связанные с родительским опытом, нивелируют последствия стресса и помогают продлить жизнь на два года.

Фактор четвертый: ходьба. Прогулки ритмичным шагом в объеме 150 минут в неделю оздоровляют сердце и сосуды, и данное обстоятельство добавляет к жизни человека четыре с половиной года жизни.

Фактор пятый: активная сексуальная жизнь. С этим аспектом жизни связано существенное снижение риска внезапной смерти.

Фактор шестой: употребление кофе. Исследование, проводившееся на острове Икария в Греции, где проживают главные долгожители планеты, показало: 87% долгожителей регулярно употребляют вареный греческий кофе.
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