6 факторов, которые помогают продлить жизнь

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Какие вещи продлевают нам жизнь? Иногда совсем простые, в чем смогли убедиться ученые Гарвардского университета. Научные специалисты назвали факторы, которые помогают продлить жизнь.Фактор первый: положительное мышление. Позитивное восприятие собственного существования напрямую связано с сокращением уровня стресса и помогает продлить жизнь человеку на семь с половиной лет.Фактор второй: социальная активность. По словам ученых, активное вовлечение людей в разную деятельность – один из лучших методов, которые помогают продлить жизнь. Конкретно отсрочка выхода на пенсию снижает риск смерти на 11%.Фактор третий: дети. Положительные эмоции, связанные с родительским опытом, нивелируют последствия стресса и помогают продлить жизнь на два года.Фактор четвертый: ходьба. Прогулки ритмичным шагом в объеме 150 минут в неделю оздоровляют сердце и сосуды, и данное обстоятельство добавляет к жизни человека четыре с половиной года жизни.Фактор пятый: активная сексуальная жизнь. С этим аспектом жизни связано существенное снижение риска внезапной смерти.Фактор шестой: употребление кофе. Исследование, проводившееся на острове Икария в Греции, где проживают главные долгожители планеты, показало: 87% долгожителей регулярно употребляют вареный греческий кофе.