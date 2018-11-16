Этот вкусный фрукт замедляет старение!

Регулярное употребление гранатов замедляет старение, об этом заявила врач-диетолог Виктория Савицкая. Кроме того, сок граната целесообразно использовать для косметического эффекта омоложения кожи.Савицкая отметила, что гранаты отличаются сверхвысоким содержанием антиоксидантов и микроэлементов, которые благотворно действуют на все внутренние органы и системы организма. В частности, в гранатах присутствуют сразу три типа антиоксидантных полифенолов и наиболее важные для оздоровления организма витамины - С, Р, B6 и В12. Благодаря насыщенности ценными микроэлементами гранаты укрепляют иммунитет и улучшают состояние сосудов, сердца, а также процесса кроветворения.«Гранаты способствуют похудению, обновлению клеток, улучшают внешность и замедляют старение»,- добавила врач.Один из физических признаков старения – ослабление когнитивных функций, конкретно памяти. Полифенолы в гранатах поддерживают здоровье мозга. Исследование на эту тему показало, что употребление 8 граммов сока граната в течение четырех недель способствует значительному улучшению показатели вербальной и зрительной памяти у людей среднего возраста и пожилых.Также, по словам специалиста, по утрам полезно протирать кожу лица ватным тампоном, смоченном в соке граната, - это дает молодящий эффект. Кроме того, помогают сделать кожу более свежей и упругой маски на основе гранатового сока. Для сухой кожи сок нужно смешивать со сливками и оливковым маслом, для жирной – с яичным белком.