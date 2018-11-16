Продукты, которые опасны на завтрак

Специалисты Университета Маккуори в Сиднее (Австралия) осуществили исследование, показавшее, что жирные продукты нельзя употреблять на завтрак. Согласно результатам экспериментов исследователей, употребление жирных продуктов на завтрак плохо действуют на метаболизм глюкозы и провоцируют нарушения в механизмах аппетита, способствуя перееданию и появлению лишнего веса.Для участия в эксперименте были приглашены 102 человек, которых поделили на две группы. В одной из них участники регулярно употребляли за завтраком жирные продукты - поджаренный сэндвич и шоколадный молочный коктейль.В результате выяснилось, что люди, которые употребляли на завтрак жирные продукты, плохо чувствовали насыщение и страдали от обострений аппетита в течение дня. Оказалось, что в их организме произошло негативные изменения – в частности, у них притупилась чувствительность к инсулину и повысился сахар в крови.По словам ученых, уровень сахара в крови и аппетит контролируются сигналами гиппокампа. Когда участников эксперимента попросили пройти когнитивные тесты, они продемонстрировали, что люди, которые ели на завтрак жирные продукты, дали наихудшие результаты. Симптоматично, что ученые из Оксфордского университета, проводившие эксперимент с ежедневным употреблением жирных продуктов, также установили, что такая привычка постоянно есть жирное ухудшает показатели тестов на память и когнитивные способности.