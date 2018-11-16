Каша, которая защищает от повышенного давления

Ученые оценили овсянку как незаменимый продукт для гипертоников, поскольку ее употребление эффективно защищает организм от повышенного давления. Этот защитный эффект овсянки в отношении людей с гипертонией подтвердился во время эксперимента.В ходе испытаний добровольцы, страдавшие повышенным давлением употребляли 120 граммов овсянки в день. Оказалось, что этот нехитрый способ отлично работает в качестве средства от их проблемы - повышенного давления. Спустя шесть недель употребления овсянки у 75% участников эксперимента их повышенное давление стало ниже. У большинства давление упало на 5 мм ртутного столба, у некоторых добровольцев – на 15 мм.«Защититься от развития повышенного давления лучше всего помогают похудение, физические нагрузки, контроль над употреблением соли и здоровый сон. Мы убедились еще и в большой пользе овсянки для гипертоников», - отметили исследователи.Защищает овсянка и от полноты. Журнал Американского колледжа питания опубликовал результаты исследования, в котором половина участников на завтрак съедали овсянку, а другая половина употребляла разные сухие завтраки. Каждая порция содержала 363 калории, но те, кто ел овсянку, дольше оставались сытыми и поэтому у них легче уходил лишний вес.