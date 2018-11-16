Холодный климат способствует алкоголизму

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Алкоголизм часто возникает в холодном климате.Алкоголь известен своим свойством «согревать» человека – этот эффект возникает благодаря тому, что он ускоряет кровообращение. Ученые заявили, что во многом по этой причине в условиях холодного климата люди начинают значительно чаще употреблять спиртное, и эта привычка способствует развитию настоящего алкоголизма.Группа международных ученых из Испании, Соединенных Штатов и Мексики выступила с концепцией о том, что развитие алкоголизма может быть связано с климатическими условиями. По мнению научных специалистов, алкоголизм часто возникает в холодном климате, об этом пишет журнал Hepatology.«Люди, проживающие в холодном климате, склонны к более частому употреблению алкоголя, в то время как среди населения теплых регионов уровень потребления алкоголя заметно ниже»,- рассказали специалисты об обнаруженной ими закономерности.Прежде чем прийти к такому выводу, ученые проанализировали данные об уровне потребления алкоголя в 193 государствах, после чего и соотнесли их с климатом в этих странах, пишет Hepatology. Исследование вопроса показало, что именно в холодном климате нередко возникает алкоголизм - в холодных странах, к примеру, более часто фиксировали случаи алкогольной зависимости и связанного с ней цирроза печени.Как уже писалось выше, алкоголь в условиях холода предпочитают в качестве согревающего средства. Кроме того, с его помощью многие борются с хандрой и эмоциональными проблемами, часто возникающими в холодном климате из-за недостатка солнечного света и тепла. Специалисты отметили, что «из-за плохой погоды возрастает риск возникновения психологических проблем, таких как стресс и депрессия» - это способствует и росту потребности в разного рода антидепрессантах.