Названы самые распространенные ошибки при лечении насморка

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Использовать сосудосуживающие капли для нас всех так естественно и очевидно.Насморк - всегда первый симптом простудных заболеваний и, кажется, - наш вечный спутник. Но умеем ли мы правильно его лечить. Оказывается, большинство методов, которыми люди привыкли бороться с ринитом, ошибочны. Узнайте самые распространенные ошибки при лечении насморка.1. СосудосуживающиеПри первых симптомах насморка пациент привык тут же бежать в аптеку и покупать то средство, которое уже однажды ему помогло. На самом деле разницы большой нет, что именно вы покупаете из сосудосуживающих препаратов - тизин, ксимелин, нафтизин, риностоп или другие. Во всех основное действующее вещество - это ксилометазолин или другие аналоги, идентичные по составу.В результате длительного применения таких капель их эффективность снижается, препарат лишь снимает отечность и заложенность носа в течение небольшого периода времени, и чтобы свободно дышать, нам приходится использовать спрей чаще и больше. В чем опасность такой ситуации? В результате длительного применения иммунный ответ нашего организма на инфекции с каждым «пшыком» снижается и сосуды просто перестают реагировать. А со временем они вообще могут атрофироваться к назальным препаратам и потерять способность сужаться, что приведет к потере обоняния. Поэтому максимально допустимый период времени, в течение которого можно пользоваться сосудосуживающими каплями - это 5 дней.2. Не лечитьЕсли насморк совсем не лечить, мы не только рискуем заработать себе осложнения, но и спровоцируем хронические заболевания, которые постепенно дают более тяжелые симптомы, чем просто выделения из носа. Речь идет о синусите, гайморите и других инфекционных заболеваниях пазух носа, которые сопровождаются повышенной температурой тела, сильной головной болью и тяжестью в голове, гнойными выделениями. И поскольку все ЛОР-органы довольно близко расположены друг к другу, то болезням часто подвергаются и другие системы. Инфекция и вирусы быстро перекидываются с одного органа на другой, и на этом фоне могут развиваться отиты, трахеиты, фарингиты, тонзиллиты и др.3. Народные средстваПользоваться народными средствами при насморке можно в качестве сопутствующей и поддерживающей терапии, в комплексе с медикаментами и, конечно, по рекомендации врача. Закапывать в нос сок лука, например, или другие подобные «домашние средства», медицина не советует. Луковый сок агрессивен и способен уничтожить не только патогенные организмы, но и полезную микрофлору в носовой полости, кроме того луковыми каплями в высокой концентрации можно сжечь слизистую оболочку носовой полости или получить ожег главных рецепторов обоняния.Применять сок алоэ и других лечебных растений, а также эфирные масла, особенно эвкалиптовое, ментоловое, не рекомендуется без теста на чувствительность. Многие из них являются аллергенами, поэтому использовать их хаотично и бездумно - большая ошибка.4. Греть носГреть нос во время насморка. Иногда сухое тепло при насморке помогает - это правда. Но в ряде ситуаций такие действия бывают бесполезными, а в некоторых и вовсе строго противопоказаны. Например, когда ринит сопровождается ознобом, повышенной температурой тела, а также гнойными выделениями из носа - это первые сигналы к тому, что заболевание имеет инфекционную природу. Если начать греть пазухи, прикладывая к крыльям носа теплые предметы (многие используют теплое вареное яйцо или соль), то температура в этой области будет повышаться, что усилит воспалительный процесс и спровоцирует размножение патогенных организмов.5. Промывать носОбильно и часто промывать нос солевыми растворами. Кроме очевидной пользы - очистки носовых проходов и увлажнения слизистой носа - такая процедура может принести вред и спровоцировать другие тяжелые заболевания. Все дело в том, что жидкость при промывании поступает в различные отделы ЛОР-органов, и есть большой риск занести инфекцию, например, в ушную полость и спровоцировать отит. Кроме того, солевые растворы вымывают из организма не только вредную, но и полезную микрофлору, которая создает иммунный барьер для вирусов и бактерий носовых и дыхательный путей. Вот почему слишком частое промывание может сыграть во вред нашему организму, обнажив его перед инфекциями.6. АнтибиотикиНачнем с того, что антибиотики предполагают особый вид терапии, которую нужно использовать по назначению врача и только в экстренных случаях. Это касается и антибактериальных препаратов местного воздействия, которые пациенты обычно начинают принимать самостоятельно при прогрессировании заболевания, усилении симптомов или когда более легкие лекарственные средства не помогают. В случае с насморком важно знать, что антибиотики помогут, если ринит имеет бактериальную природу появления, в противном случае они будут не то, что бесполезны, но и нанесут существенный вред. Бездумный прием антибиотиков в виде капель вырабатывает у микроорганизмов устойчивое привыкание, и в будущем, при борьбе с серьезными инфекциями, когда это будет действительно необходимо, эти препараты окажутся просто бесполезными.7. Носовые платкиСтарайтесь не пользоваться тканевыми носовыми платками. В моменты острого насморка это настоящий рассадник инфекций. Современный мир уже выдумал множество средств личной гигиены, которые не только облегчают нам жизнь, но и помогают делать ее более здоровой. Одноразовые носовые платки - не только удобны, но и строго показаны к применению во время насморка.