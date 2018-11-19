Назван новый способ предсказать скорую смерть

Чем быстрее темп ходьбы у человека, тем лучше его здоровье.Ученые Университета Южной Калифорнии выяснили, что по скорости ходьбы человека можно определить риск преждевременной смерти.По словам исследователей, чем быстрее темп ходьбы у человека, тем лучше его здоровье. По этому показателю можно судить о риске сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств центральной нервной системы. Кроме того, кардиохирурги считают, что его можно использовать для выявления пациентов, у которых могут возникнуть осложнения на фоне перенесенной операции на сердце.Специалисты отмечают, что ускорение шага не способствует снижению вероятности развития заболеваний и преждевременной смерти. Скорость походки лишь позволяет приблизительно определить биологический возраст человека. Если человек начинает ходить медленнее, то это указывает на наличие серьезных проблем со здоровьем.В настоящее время ученые проверяют, как физические упражнения влияют на выживание пациентов с раком молочной железы, отслеживая при этом скорость походки больных.