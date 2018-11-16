Названо одно из самых полезных лакомств для печени

Медики рассказали о полезных свойствах кленового сиропа.Японские ученые пришли к неожиданным выводам: известный канадский кленовый сироп способен помочь печени.Это они установили в ходе эксперимента с крысами, предполагавшего замену части углеводов в их рационе этим сиропом.Доктор Кейко Абе из аспирантуры Токийского университета, занимающейся вопросами сельского хозяйства и науками о жизни, констатирует: «Здоровые животные, получавшие стопроцентный кленовый сироп, демонстрировали значительное улучшение в работе печени по сравнению с контрольной группой.Ее тоже кормили сладким сиропом, но не отличавшимся наличием в составе уникальных веществ, свойственных для кленового».Надо сказать, результаты изыскания будут особенно полезны для людей средних лет, имеющих лишний вес, аномально высокую концентрацию в крови липидов, диабет или нечувствительность к инсулину и прочие расстройства, характерные для метаболического синдрома. Именно у них чаще всего отмечаются проблемы с печенью.Секрет стопроцентного кленового сиропа заключается в небывалой концентрации антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ. По словам ученых, работавших при поддержке Квебекского совета по развитию сельского хозяйства, это может быть наиболее здоровой альтернативой джемам и прочим сиропам.