Врачи назвали фрукт, который желательно есть ежедневно

Эксперты рассказали о пользе яблок.Всего 2 яблока в день нужны для продления жизни и улучшения памяти.По данным исследования, проведенного Американским химическим обществом, ученые смогли доказать увеличение продолжительности жизни подопытных животных на яблочной подкормке на 10%. Употребление в пищу яблок каждый день может снизить риск ранней смерти на 35%. Таковы результаты крупного исследования, длившегося 15 лет.Яблоки являются хорошим источником магния, калия, витамина С и флавоноидов, которые сосредоточены в кожуре. Флавоноиды, в свою очередь, помогают расслабить кровеносные сосуды, а это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.?Также, регулярное потребление яблок увеличивает производство и количество нейротрансмиттера ацетилхолина в головном мозге. Повышение количества ацетилхолина в головном мозге приводит к улучшению памяти, а также препятствует возникновению болезни Альцгеймера и позволяет замедлить снижение умственных способностей человека.