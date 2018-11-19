Медики назвали фрукт, который поможет справиться с бессонницей
Исследователи обнаружили в киви сератонин, который помогает справиться с бессоницей и плохими мыслями.
Ученые утверждают, что употребление в пищу фруктов киви помогает побороть продолжительную бессонницу.
Это связано с уровнем антиоксидантов и серотонина, которые расслабляют нервную систему и помогают крепко заснуть.
Медики говорят, что секрет хорошего ночного сна лежат в киви. Употребление двух фруктов за час перед сном помогает людям быстро заснуть и крепче спать. Это может быть связано с высоким содержанием антиоксидантов и серотонина в плодах.
Одномесячное исследование 24 добровольцев с проблемами сна, проведенных Тайваньским медицинским университетом в Тайбэе, показало, что они люди спали на 13 процентов дольше, если они перед сном ели киви.
Кроме того, количество времени, которое потребовалось на сон, уменьшилось на 35 процентов.
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