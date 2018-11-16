Полезна ли томатная паста, можно ли от нее потолстеть, как часто ее есть?..

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Томатная паста уже много лет используется хозяйками при приготовлении самых разных блюд. На полках магазинов этот продукт представлен в большом ассортименте. Однако не все знают, как выбрать качественную и натуральную томатную пасту. Что должно быть в ее составе? Что означают надписи на этикетке?Эксперты ответили на эти и другие популярные вопросы о томатной пасте.1. Что такое томатная паста на самом деле?Томатная паста — это концентрированное пюре, которое получают из спелых помидоров. Сперва их дробят и пропускают через два сита, чтобы очистить от кожицы и семян. Затем полученную массу уваривают в специальной установке: в процессе варки влага испаряется, и концентрация сухих веществ повышается в несколько раз. В результате получается густая масса, которую используют при приготовлении различных блюд.2. Теряются ли полезные свойства томатов при переработке в пасту?Нет, не теряются. Более того, качественная томатная паста даже полезнее, чем свежие помидоры. Она является концентрированным продуктом, поэтому все полезные вещества в ней находятся также в более концентрированном виде (например, ликопин). К тому же современные технологии производства позволяют сохранить все полезные свойства продукта.3. Что должно быть в составе качественной томатной пасты?В натуральной томатной пасте должны быть только томаты. Никакие добавки: крахмал, ароматизаторы, красители, консерванты, даже соль и сахар — недопустимы. В помидорах уже содержится все необходимое. Остальное недобросовестные производители добавляют, чтобы удешевить производство и замаскировать низкое качество продукта.4. Как контролируется качество помидоров, из которых делают томатную пасту?В натуральной пасте весь процесс выращивания строго контролируется: для питания томатов используются только разрешенные подкормки, а для полива — вода из родников и горной реки.Собранные томаты проходят многоступенчатую очистку и тщательную выбраковку — для пасты используются только спелые крепкие плоды без повреждений. И, наконец, когда томаты поступают на завод, они проходят обязательную проверку в лаборатории на наличие пестицидов и нитратов.5. О чем говорит маркировка ГОСТ на томатной пасте?Это значит, что томатная паста на 100% натуральная, то есть состоит только из томатов и содержит не менее 25% сухого вещества.6. Как правильно хранить открытую томатную пасту?В холодильнике в закрытой таре. Пасту из жестяной банки лучше сразу переложить в стеклянную.7. Сколько может храниться открытая банка томатной пасты?Не больше трех дней.8.Если не получается использовать открытую банку с томатной пастой в течение трех дней, можно ли как-то продлить срок ее хранения?Да. Можно заморозить ее в формочках для льда и хранить в морозилке очень долго. Также можно налить поверх пасты растительное масло, чтобы оно полностью покрывало поверхность пасты. В этом случае можно хранить открытую банку в холодильнике до недели.9. В какой упаковке лучше покупать пасту — в стеклянной или жестяной?И в той, и в другой упаковке паста одинакового качества. При этом в стеклянной банке вы можете сразу оценить внешний вид продукта, и хранить в ней пасту после открытия намного удобнее. К тому же стеклянную банку можно использовать многоразово.Жестяная упаковка — более экономичный вариант, она меньше весит, к тому же в линейке имеется удобный объем 60 г. С другой стороны, в ней нельзя увидеть продукт перед покупкой. Если вы приобретаете пасту в жестяной упаковке, убедитесь, что она целая: при повреждении банки кислота в томатах вступает во взаимодействие с металлом, выделяя вредные для организма вещества и придавая продукту неприятный привкус.10. Как определить качество томатной пасты по внешнему виду?Натуральная томатная паста имеет красный, красно-оранжевый или красно-малиновый цвет. Коричневый или бурый оттенок означают, что технология производства была нарушена, а ярко-оранжевый — что в продукт добавили крахмал. Обращайте внимание и на консистенцию: у качественной пасты она однородная, густая, без каких-либо вкраплений, шкурок и семян. Темная пленка на поверхности или мелкие пузырьки означают, что продукт испортился.11. Какой вкус должен быть у качественной томатной пасты?Натуральная паста имеет вкус и запах настоящего помидора, без излишней сладости, кислоты и горечи. Слишком интенсивный аромат свежих томатов говорит о том, что в продукт добавлены ароматизаторы.12. Правда ли, что в хорошей пасте ложка должна “стоять”?Нет, это заблуждение. Натуральная томатная паста не может быть настолько густой. Если ложка “стоит”, значит, производитель добавил в продукт загустители, например крахмал.13. Если в томатной пасте появилась плесень, можно ли ее использовать?Ни в коем случае. Такой пастой можно запросто отравиться. Даже термообработка не спасет продукт, так как плесень способна выдерживать очень высокие температуры. Испорченную пасту нужно выбросить.14. Можно ли потолстеть от томатной пасты?Нет. Натуральная томатная паста низкокалорийна, поэтому подходит для диетического питания. Потолстеть можно от крахмала, который недобросовестные производители добавили в продукт.15. Можно ли из томатной пасты делать сок?Да, конечно. Для этого достаточно развести ее кипяченой водой, добавить специи и сахар. Такой натуральный сок очень полезен. Кроме того, вы можете быть уверены, что в нем нет никаких ароматизаторов, красителей и других добавок.16. Чем полезна натуральная томатная паста?Натуральная томатная паста содержит большое количество антиоксидантов, в том числе ликопин, полезный для зрения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в пасте много витаминов А, С, В, Е, а также микроэлементов: цинка, фосфора, калия, магния, кальция, железа. Она улучшает пищеварение, снижает артериальное давление. Американские врачи рекомендуют употреблять пасту каждый день — как в свежем виде, так и в различных блюдах.17. Может ли натуральная томатная паста навредить здоровью?Нет, при условии, что у вас нет аллергии или заболеваний, при которых противопоказаны томаты. Вред может быть только от некачественного продукта, при изготовлении которого использовалось дешевое сырье с добавлением воды, крахмала, стабилизаторов и консервантов.18.Как часто можно употреблять натуральную томатную пасту?Каждый день — при отсутствии противопоказаний.