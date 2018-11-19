Ранние симптомы опухолей полости рта

Количество опухолей полости рта постоянно растет, и поэтому очень важно знать о том, как обнаружить эту болезнь на самой ранней стадии. Вот несколько симптомов, которые могут свидетельствовать о начале опасного патологического процесса.В СМИ часто говорят о раке легких, груди, мозга или предстательной железы. При этом опухоли полости рта почти не обсуждаются, хотя по степени распространенности они занимают в мире шестое место. В России количество подобных пациентов постоянно растет, оно уже превышает 11 000 человек в год, причём за последние 20 лет данная цифра увеличилась более чем на 50%. Чаще всего рак полости рта обнаруживают у людей среднего и пожилого возраста, то есть с 50 до 74 лет. Но эти опухоли способны появится у человека любого возраста. К опухолям полости рта относят злокачественные новообразования слюнных желез, самой полости рта, а также миндалин в зоне гортани, которая соединяет рот и дыхательное горло.Большинство подобных опухолей прямо связаны с кариесом и болезнями десен, то есть ростом и развитием анаэробных бактерий в полости рта, но самую значительную роль играет образ жизни. Другими словами, такие вредные привычки, как курение и злоупотребление алкоголем. При курении вероятность заболеть раком полости рта увеличивается в 5 раз, а при любви к спиртным напиткам в четыре раза. Не стоит забывать про ополаскиватели для рта, содержащие спиртовую основу, которые тоже могут стать одной из косвенных причин рака. Как и во всех остальных случаях, этот рак легко вылечить, если обнаружить его на самой ранней стадии.Тремя наиболее распространенными симптомами рака полости рта являются уплотнения и отёки непосредственно в полости рта, долго незаживающие язвы и красные участки кожи. К другим симптомам относятся дисфагия, то есть боль или трудности при глотании, изменение тембра голоса и проблемы с речью, необъяснимая потеря веса, кровотечения или онемение в полости рта, ослабление корней зубов, трудности при движении челюстями. Во всех этих случаях лучше обратиться к врачу.