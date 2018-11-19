Сладкий и вкусный фрукт при болях в спине!

Употребление ананаса и ананасового сока помогает от болей в спине и проблем с позвоночником. Болеутоляющий эффект ананаса ученые связывают с действием его фермента бромелайна.Научные специалисты высказались о том, что людям, страдающим от болей в спине, можно принимать бромелайн в виде добавок или же добавить больше ананаса в свой рацион питания. Согласно из заключению, бромелайн естественным образом уменьшает воспаление и тем самым помогает от дискомфортных и болезненных ощущений, связанных с нарушениями в позвоночнике.Комментируя эту способность ананаса защищать от боли, один из ученых, доктор Джозеф Меркола сообщил:употребление 110 мл ананасового сока при болях в спине может дать эффект анальгетика уже через несколько минут. Исследователь добавил, что «есть много безопасных и эффективных альтернатив обезболивающим препаратам».Кроме того, медики порекомендовали страдающим от болей в спине обязательно двигаться - двигательная активность помогает улучшать кровообращение, что способствует и восстановлению позвоночника. Помимо этого крайне полезно практиковать специальные упражнения.