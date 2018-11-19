Эта диета помогает похудеть и не набрать вес снова!

Испанские ученые заключили, что средиземноморская диета идеально подходит для похудения, поскольку помогает худеющим не набрать вес снова. Своими выводами на этот счет поделились исследователи из Университета Ровира и Вирхилий.«Средиземноморская диета – это именно та «идеальная диета», после которой человек с лишним весом худеет и не набирает вес снова. Большая часть худеющих после диет склонны к повторному накоплению дополнительного веса».В эксперименте испанцев приняли участие 600 человек возрастом 55-75 лет, при этом у всех добровольцев имелся лишний вес и метаболическим синдром. Метаболический синдром представляет собой комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в его основе лежит невосприимчивость тканей к инсулину (инсулинорезистентность).В рамках проекта немногим боле трети участников (33,7%) перешли на средиземноморскую диету и стали регулярно делать зарядку – в итоге за год это помогло им потеряли более 5% веса. Кроме того, у них улучшила чувствительность к инсулину. Но главное - после средиземноморской диеты пациенты не только смогли похудеть, им удалось также сохранить новый вес с течением времени.Средиземноморская диета подразумевает активное потребление свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола, а также цельнозерновых макаронных изделий. Красное мясо на средиземноморской диете употребляется крайне умеренно – в основном, рыба и другие морепродукты.