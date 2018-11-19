6 продуктов для защиты от вирусов

Употребление этих продуктов усиливает устойчивость организма к вирусным инфекциям, которые начинают бушевать по мере приближения к зиме. Конечно, вошел в список продуктов, защищающих от вирусов, чеснок.Продукт первый: чеснок. Благодаря содержанию эфирных масел, фитонцидов, фитостеринов и витаминов В и D чеснок с полным правом считается одним из лучших антисептических и противомикробных средств, снимающих воспаление.Продукт второй: малина: малина. В этой ягоде содержатся витамин C, и минерал кобальт, участвующих в синтезе витамина В12. Такой состав делает малину превосходным средством для укрепления иммунной системы и защиты от вирусов.Продукт третий: облепиха. В ней очень много витамина А, бета-каротина и витамина С: 100 граммов - это более 200% минимальной дневной нормы. У тех, кто регулярно ест облепиху, резко повышаются шансы пережить зиму без насморка.Продукт четвертый: клюква. В клюкве содержатся танины – эти вещества могут обеспечивать защиту человека от вирусных инфекций. Кроме того, в ней много других полезных веществ.Продукты пятый и шестой: квашеная и морская капуста. Чтобы обеспечить себе защиту от вирусов, употреблять эти продукты нужно несколько раз в неделю. Морская капуста - источник витаминов С, В1, В2, фолиевой кислоты, калия, кальция, цинка, меди, железа. В квашеной капусте, содержится в разы больше витамина С, чем в цитрусовых, а также имеются ценные для иммунитета кисломолочные бактерии.