Назван продукт, который сокращает риск рака груди

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Оливковое масло обладает способностью повышать усвоение витаминов.Ученые из Испании разделили 4000 участников (в возрасте от 60 до 80 лет) на 3 группы. Первой предлагалось придерживаться средиземноморской диеты - употреблять фрукты, овощи, цельнозерновые злаки, рыбу и бобовые с ограниченным употреблением молочных продуктов, красного мяса и сладостей - с ежедневным включением в рацион 3 столовых ложек оливкового масла холодного отжима. Вторая группа следовала той же диете, но заменой оливкового масла орехами. Третья группа придерживалась рациона с низким содержанием жиров.В течение следующих 6 лет в 35 участниц развился рак груди, но среди женщин первой группы таких было на 62% меньше, чем в третьей. Во второй группе уменьшения риска было незначительным.Что же делает оливковое масло такой полезной для поддержки женского здоровья? Авторы исследования утверждают, что определенные компоненты в составе оливкового масла, такие как полифенолы, убивают раковые клетки и предотвращают образование опухолей.Кроме противораковых свойств, оливковое масло обладает способностью повышать усвоение витаминов из фруктов и овощей, поэтому смело заменяйте ней обычную масло, добавляйте в салаты, каши и полосе.