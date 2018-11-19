Ученые рассказали, чем опасна "феноменальная память"

Память – это процесс мозговой деятельности, который мало изучен.Мало кто хоть раз в жизни не жалел о том, что не смог что-то вспомнить в нужный момент и не мечтал заполучить феноменальную память. Ученые решили выяснить, как работает мозг тех людей, у кого память абсолютная. Всего в мире таким талантом обладают около сотни человек.На первый взгляд, таким людям исключительно повезло. Запоминают все и без труда, но абсолютная память – это палка о двух концах. Таким людям просто не дано забывать, и это может приносить страдание. Воспоминания у них не притупляются, накапливаются. Не в силах избавиться от них мозг начинает «сбоить», появляется бессонница, прогрессируют подавленность и депрессия, одолевают головные боли – голова словно лопается от накопившейся информации. Ученые выяснили, что люди запоминают что-либо с помощью электрохимических связей, которые потом хранятся в мозгу. Но единого места хранения у воспоминаний нет. Они рассортированы по разным отдела в зависимости от вида памяти. Зачастую мозг сортирует усвоенную информацию на важную и проходящую во сне. Этот процесс называют консолидацией.Несмотря на то, что память – это процесс мозговой деятельности, который мало изучен, но несколько законов эксперты выяснить смогли. Во-первых, эффект края. Здесь речь идет о том, что мозг лучше усваивает начало и конец повествования, чем его середину. Примечательно, что во сне все происходит наоборот. Люди, проснувшись, могут достоверно вспомнить середину сна, но туманно помнят его конец, а еще хуже – начало. Во-вторых, правило незавершенности. Ученые доказали, что люди лучше помнят то, что еще предстоит сделать, чем то, что уже имело место быть. В-третьих, повторение – мать ученые. Исследователи советуют почаще повторять уже выученное, ведь в противном случае мозг отсортирует за ненадобностью 60% полученных данных уже в первый час.Американский психолог и по совместительству писатель Бруно Хеллер разработал прием «дворец памяти», который помогает связать между собой абсолютно несвязные воспоминания и выстроить четкую последовательность событий и понятий. Секрет в том, чтобы вплетать понятия в единую канву повествования, тогда мозг усвоит это как цельный фрагмент, а не разрозненные дефиниции. «Дворец памяти» в действии показал придуманный им герой сериала «Менталист» Патрик Джейн.