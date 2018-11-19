Искусственные цветы могут вызывать опасную болезнь

Искусственные цветы опасны тем, что их изготовляют из нефтепродуктов.Опытные экологи совместно с учеными проанализировали состав искусственных цветов и заявили, что такие изделия категорически нельзя и опасно покупать для кладбища. Дело в том, что подобные венки имеют опасные вещества, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний.В первую очередь искусственные цветы опасны тем, что их изготовляют из нефтепродуктов, а именно необработанных отходов. Также экологи выяснили, что львиная часть подобных украшений на кладбище, которые уже не выглядит презентабельно, не попадают в мусорные баки. Люди предпочитают сжигать венки, однако они не знают об опасности такой утилизации.Дело в том, что при горении пластиковые цветы выделяют смертельные токсические вещества, которые при пропадании в организм могут спровоцировать развитие рака. Именно по этой причине ученые призывают людей приобретать на кладбища исключительно живые цветы и оказаться от искусственных венков.