Диетологи подсказали, как "сбросить" 5 кг за неделю
Злаковая диета поможет сбросить до 5 кг за 7 дней.
Важно! Под запрет попадает белый неочищенный рис, овсянка, манная крупа и все крупы быстрого приготовления.
Ты можешь смело включать в свой рацион гречку, пшеницу, пшено, овес, ячмень, дикий рис
День первый
Завтрак: каша из пшеницы, один стакан молока. Можно добавить в кашу сахарозаменитель.
Обед: овощной бульон, каша из пшеницы с перьевым луком.
Ужин: каша из пшеницы, заправленная обезжиренным йогуртом и корицей.
Второй день
Завтрак: пшенная каша, полстакана молока. В кашу можно добавить сахарозаменитель.
Обед: овощной бульон, пшенная каша.
Ужин: одно яблоко, натертое на крупной терке, можно заправить его лимонным соком и сахарозаменителем.
Третий день
Завтрак: каша из овса, полстакана молока, в кашу можно добавить сахарозаменитель.
Обед: овощной бульон, каша из овса, заправленная петрушкой и чесноком.
Ужин: овощной бульон, каша из овса, заправленная петрушкой и чесноком.
Четвертый день
Завтрак: рисовая каша, полстакана молока, в кашу можно добавить сахарозаменитель.
Обед: рисовая каша, 100 грамм творога, апельсиновый сок.
Ужин: одно яблоко, натертое на крупной терке, можно заправить его лимонным соком и сахарозаменителем.
День пятый
Завтрак: каша из ячменя, полстакана молока, кашу можно заправить сахарозаменителем.
Обед: овощной бульон, каша из ячменя.
Ужин: каша из ячменя, полстакана апельсинового сока, в кашу можно добавить две ложки сгущенного молока.
Шестой день
Завтрак: гречневая каша, полстакана молока, кашу можно заправить сахарозаменителем.
Обед: овощной бульон, гречневая каша.
Ужин: гречневая каша, стакан нежирного кефира, можно использовать сахарозаменитель.
Седьмой день
Завтрак: каша из смеси круп, полстакана молока, можно использовать сахарозаменитель.
Обед: овощной бульон, каша из смески круп, 2-3 столовые ложки томатной пасты, приправы и чеснок по вкусу.
Ужин: каша из смеси круп, одно яблоко, натертое на крупной терке, можно заправить его лимонным соком и сахарозаменителем.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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