Диетологи подсказали, как "сбросить" 5 кг за неделю

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Как похудеть, не испытывая чувство голода.Злаковая диета поможет сбросить до 5 кг за 7 дней.Важно! Под запрет попадает белый неочищенный рис, овсянка, манная крупа и все крупы быстрого приготовления.Ты можешь смело включать в свой рацион гречку, пшеницу, пшено, овес, ячмень, дикий рисДень первыйЗавтрак: каша из пшеницы, один стакан молока. Можно добавить в кашу сахарозаменитель.Обед: овощной бульон, каша из пшеницы с перьевым луком.Ужин: каша из пшеницы, заправленная обезжиренным йогуртом и корицей.Второй деньЗавтрак: пшенная каша, полстакана молока. В кашу можно добавить сахарозаменитель.Обед: овощной бульон, пшенная каша.Ужин: одно яблоко, натертое на крупной терке, можно заправить его лимонным соком и сахарозаменителем.Третий деньЗавтрак: каша из овса, полстакана молока, в кашу можно добавить сахарозаменитель.Обед: овощной бульон, каша из овса, заправленная петрушкой и чесноком.Ужин: овощной бульон, каша из овса, заправленная петрушкой и чесноком.Четвертый деньЗавтрак: рисовая каша, полстакана молока, в кашу можно добавить сахарозаменитель.Обед: рисовая каша, 100 грамм творога, апельсиновый сок.Ужин: одно яблоко, натертое на крупной терке, можно заправить его лимонным соком и сахарозаменителем.День пятыйЗавтрак: каша из ячменя, полстакана молока, кашу можно заправить сахарозаменителем.Обед: овощной бульон, каша из ячменя.Ужин: каша из ячменя, полстакана апельсинового сока, в кашу можно добавить две ложки сгущенного молока.Шестой деньЗавтрак: гречневая каша, полстакана молока, кашу можно заправить сахарозаменителем.Обед: овощной бульон, гречневая каша.Ужин: гречневая каша, стакан нежирного кефира, можно использовать сахарозаменитель.Седьмой деньЗавтрак: каша из смеси круп, полстакана молока, можно использовать сахарозаменитель.Обед: овощной бульон, каша из смески круп, 2-3 столовые ложки томатной пасты, приправы и чеснок по вкусу.Ужин: каша из смеси круп, одно яблоко, натертое на крупной терке, можно заправить его лимонным соком и сахарозаменителем.